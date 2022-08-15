Konyaspor - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında Arabam.com Konyaspor, Başakşehir'i ağırlıyor. Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Konyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Başakşehir karşılaşması 15 Ağustos Pazartesi saat 19:15'te (bugün) başlayacak. Konyaspor'un zeminin kötü olması sebebiyle maç Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar mücadeleyi beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Süper Lig tarihinde 23. randevu

Konyaspor ile Başakşehir, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 11 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 18 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir 37 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Başakşehir 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

REKLAM

Konyaspor galibiyet istiyor

Geçtiğimiz günlerde Vaduz'a elenerek Avrupa defterini kapatan Konyaspor, takımı yeniden havaya sokmak için zorlu maçı kazanan taraf olmak istiyor.

Başakşehir seriye devam diyecek

Konuk ekip Başakşehir ise Avrupa'da Breidablik'i elemeyi başarmış, olumlu giden rüzgarı arkasına almış bir şekilde Konyaspor maçına çıkacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, İlhan Palut'un takımını mağlup ederek yükselişteki performansını artırmayı hedefliyor.

Maç Eskişehir'de oynanacak

Öte yandan Konyaspor - Başakşehir karşılaşması, 5. İslami Oyunlar'ın Konya'da düzenlenmesi sebebiyle Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Konyaspor yönetimi de maça gelecek taraftarlar için tüm biletleri 1 TL olarak belirlemişti.

REKLAM

Konyaspor'un ilk 11'i

Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Zymer, Michalak, Rahmanovic, Muhammet.

Başakşehir'in ilk 11'i