Spor Konyaspor - Başakşehir (CANLI)
FUTBOL FUTBOL

Konyaspor - Başakşehir (CANLI)

Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Konyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Başakşehir muhtemel 11ler
Konyaspor - Başakşehir canlı izle

Süper Lig'in 2. haftasında Arabam.com Konyaspor, Başakşehir'i ağırlıyor. Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Konyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Başakşehir karşılaşması 15 Ağustos Pazartesi saat 19:15'te (bugün) başlayacak. Konyaspor'un zeminin kötü olması sebebiyle maç Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar mücadeleyi beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Süper Lig tarihinde 23. randevu

Konyaspor ile Başakşehir, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 11 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 18 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir 37 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Başakşehir 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Konyaspor galibiyet istiyor

Geçtiğimiz günlerde Vaduz'a elenerek Avrupa defterini kapatan Konyaspor, takımı yeniden havaya sokmak için zorlu maçı kazanan taraf olmak istiyor.

Başakşehir seriye devam diyecek

Konuk ekip Başakşehir ise Avrupa'da Breidablik'i elemeyi başarmış, olumlu giden rüzgarı arkasına almış bir şekilde Konyaspor maçına çıkacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, İlhan Palut'un takımını mağlup ederek yükselişteki performansını artırmayı hedefliyor.

Maç Eskişehir'de oynanacak

Öte yandan Konyaspor - Başakşehir karşılaşması, 5. İslami Oyunlar'ın Konya'da düzenlenmesi sebebiyle Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Konyaspor yönetimi de maça gelecek taraftarlar için tüm biletleri 1 TL olarak belirlemişti.

Konyaspor'un ilk 11'i

  • Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Zymer, Michalak, Rahmanovic, Muhammet.

Başakşehir'in ilk 11'i

  • Volkan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut, Deniz, Aleksic, Mounir, Szysz.
Araç sahiplerine güzel haber

Araç sahiplerine güzel haber

​Motorin zammı geri çekildi.
Trabzonsporlu futbolcu tam burslu okuyacak

Trabzonsporlu futbolcu
'tam burslu' okuyacak

​Genç futbolcu, sınavdaki başarısıyla hukuk fakültesini kazandı.
AK Parti 21 yaşında

AK Parti 21 yaşında

​Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen programda konuşuyor.

​Fırtına nedeniyle inşaatın kolonu devrildi, bir kişi hayatını kaybetti.

​Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?

Abdülhamid Han Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.
En çok askeri <br>harcama yapan ülkeler

En çok askeri
harcama yapan ülkeler

​Tek tek sıralandı: Listede Türkiye de var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.