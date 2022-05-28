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Liverpool-Real Madrid | CANLI

Liverpool ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Liverpool-Real Madrid maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Liverpool - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, Stade de France'ta Avrupa'nın zirvesine çıkmak için kozlarını paylaşacak. Daha önce Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak dev finalin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle buradan alınarak Stade de France'ta oynanacağı açıklanmıştı.

  • Liverpool-Real Madrid maçı 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın detaylarını haberimizden takip edebileceksiniz. Mücadele TV 8 ve EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid'de gözler Benzema'nın üzerinde

  • Real Madrid'de Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 11 maçta attığı 15 golle takımını final yolunda sırtlayan isim oldu. Fransız oyuncu, Paris Saint Germain ve Manchester City eşleşmelerinde geriye düşen takımının adeta kurtarıcısı oldu. 34 yaşındaki yıldız, bu mücadelede 2 ve daha fazla gol bulması halinde; 17 golle Cristiano Ronaldo'ya ait olan Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu ünvanının da sahibi olacak.

Liverpool Mohamed Salah'a güveniyor

  • Liverpool'da spot ışıklarının döndüğü isimse Muhammed Salah. Mısırlı futbolcu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 35 maçta 23 gol - 14 asistle akıl almaz rakamlar yakalarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 kez rakip ağları sarstı.

Liverpool'un muhtemel 11'i;

  • Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Real Madrid'in muhtemel 11'i;

  • Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr
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