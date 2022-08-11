Slovacko - Fenerbahçe (CANLI)

Ekonomi

Mobilya sektörü bu zirvede buluşacak

Türkiye’nin en önemli mobilya ve yatak markalarının tek çatı altında toplandığı Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) tüm Türkiye’yi kapsayacak sektör buluşmaları etkinliği için geri sayıma başladı. Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden; İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve İnegöl’de yapılması planlanan buluşmaların startı ise Eylül ayında Kayseri’de verilecek.