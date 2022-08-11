Slovacko - Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Slovacko'ya konuk oluyor. Saat 20:00'da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, ilk maçı kendi evinde 3-0 kazanarak deplasman öncesi büyük bir avantaj elde etmişti. Jorge Jesus teknik direktörlüğünde Avrupa'da da başarılı sonuçlar almak isteyen temsilcimiz, elindeki avantajını kullanarak deplasmandan iyi bir skorla dönmeyi ve Slovacko'yu elemeyi hedefliyor.
Slovacko'nun ilk 11'i
- Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Holzer, Sasinka.
- Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun.