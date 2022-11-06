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Trabzonspor - Konyaspor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen bordo-mavililer, taraftarların desteğiyle üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Konyaspor ise zorlu rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Trabzonspor - Konyaspor mücadelesinin canlı anlatımını, önemli gelişmelerini ve her iki takımın kadrolarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Trabzonspor - Konyaspor: İlk 11ler belli oldu
Trabzonspor - Konyaspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen bordo-mavililer, taraftarların desteğiyle üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Konyaspor ise zorlu rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Karadeniz temsilcisi 11 maçta topladığı 21 puanla 6. sırada, Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Konyaspor mücadelesi 6 Kasım 2022 Pazar (bugün) saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Üyeliği bulunmayan kullanıcılar ise Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından canlı anlatımla maç heyecanını yaşayabilecek.

Trabzonspor ve Konyaspor'un 11'leri

  • Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez.

  • Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muhammet ve Mame Diouf.
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