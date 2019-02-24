Cardiff City Sala'nın parasını ödememek için çıkış yolu arıyor
Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin Nantes'tan transfer ettiği Emiliano Sala, uçak kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Yıldız futbolcunun ölümü sonrasında 20 milyon euroluk bonservisin ne olacağı tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulübü Sala'nın bonservisinin ilk taksidini henüz ödemezken konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Cardiff City'nin Nantes'tan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Emiliano Sala, uçak kazası sonrasında hayatını kaybetmişti. Yıldız ismin cesedinin bulunmasıyla birlikte ise Fransız ekibi 20 milyon euroluk bonservisin taksitlerinin ödenmesini istemişti.
Ada basınında çıkan haberlere göre Sala'nın bonservisini ödemek istemeyen Cardiff City'nin oyuncunun kendilerine ait olmadığını ve transfer evraklarının onaylanmadığını iddia ettiği belirtildi.
"Cardiff onaylamıyor ancak..."
CAS Hakemi Avukat Emin Özkurt, önceki günlerde yenisafak.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
"18 Ocak 2019'da Sala'nın Cardiff City tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini, yine aynı tarihte sözleşme imzalandığını hatırlatan Özkurt, "Aynı tarihte iki kulüp yetkilileri online bir sistem olan 'Transfer Eşleştirme Sistemi' üzerinden de Sala'nın Nantes'tan Cardiff'e geçtiğini onaylıyor. Bu onay, 18 Ocak itibariyle Sala'nın Cardiff'in futbolcusu olduğunu net bir şekilde kayda geçirmiş oluyor"
Kazanın 21 Ocak'ta meydana geldiğini ve bu tarih itibariyle Sala'nın Cardiff'in sözleşmeli bir oyuncusu oluğuna dikkati çeken Özkurt, hukuki olarak Nantes'ın haklı olduğunu belirtmişti;
"Nantes bu sözleşmeye dayanarak 'alacaklıyız' diyor ve 18 Ocak'taki işlemlerin ardından 7. gün, henüz Sala'nın cesedi bulunmadan, Cardiff'ten 5,2 milyon Pound'luk ilk taksidi istiyor. Bu adım ahlaki ve etik açısından elbette sorgulanabilir ancak hukuki açıdan çok tartışılacak bir durum söz konusu değildir çünkü Nantes kulübü Cardiff’e karşı sözleşmeden doğan hakkını talep ediyor."
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