Carlos Vela gol rekorunu kırdı MLS tarihine geçti

MLS'te normal sezonun son haftasında Colorado Rapids'i ağırlayan Los Angeles, rakibini 3-1 mağlup ederek Batı Konferansı'nı en yakın rakibi Seattle Sounders'ın 16 puan önünde tamamladı ve play-off'lara lider girdi.

Vela'dan 34 gol

Takımı adına 'hat-trick' yapan Vela, ligdeki gol sayısını 34'e çıkararak geçen sezon Atlanta United formasıyla 31 kez rakip fileleri havalandıran Venezuelalı Josef Martinez ile paylaştığı bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmayı başardı.

Bu sezon 31 maçta 34 gol kaydederek gol kralı olan Vela, takımının başarısında önemli rol oynadı.

Vela'nın bu sezon attığı gollerin tamamı;





All 34 goals from @11carlosV's record-breaking season.

Zlatan ikinci

Vela'nın gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi İsveçli Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Los Angeles Galaxy'de 30 gole imza attı.

Zlatan, sezon içerisinde kendisini Vela ile kıyaslayanlara, "Kendimi Fiat arabalar arasında Ferrari gibi hissediyorum" şeklinde cevap vermişti.

Los Angelas derbisinde hat-trick yapan #Zlatan, kendisini #Vela ile kıyaslayanlara cevap veriyor.