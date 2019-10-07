Carlos Vela gol rekorunu kırdı MLS tarihine geçti
KUZEY AMERİKA LİGLERİ

Carlos Vela gol rekorunu kırdı MLS tarihine geçti

Los Angeles'ın Meksikalı forveti Carlos Vela, Colorado Rapids'i 3-1 yendikleri maçta 'hat-trick' yaparak Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

Haber Merkezi AA
Vela'nın güncel piyasa değeri 12,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Vela'nın güncel piyasa değeri 12,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: Kelvin Kuo / Reuters

MLS'te normal sezonun son haftasında Colorado Rapids'i ağırlayan Los Angeles, rakibini 3-1 mağlup ederek Batı Konferansı'nı en yakın rakibi Seattle Sounders'ın 16 puan önünde tamamladı ve play-off'lara lider girdi.

Vela'dan 34 gol

Takımı adına 'hat-trick' yapan Vela, ligdeki gol sayısını 34'e çıkararak geçen sezon Atlanta United formasıyla 31 kez rakip fileleri havalandıran Venezuelalı Josef Martinez ile paylaştığı bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmayı başardı.

Bu sezon 31 maçta 34 gol kaydederek gol kralı olan Vela, takımının başarısında önemli rol oynadı.

Vela'nın bu sezon attığı gollerin tamamı;


Zlatan ikinci

Vela'nın gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi İsveçli Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Los Angeles Galaxy'de 30 gole imza attı.

Zlatan, sezon içerisinde kendisini Vela ile kıyaslayanlara, "Kendimi Fiat arabalar arasında Ferrari gibi hissediyorum" şeklinde cevap vermişti.


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