Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek düşme hattının üstüne çıktı

Süper Lig'de 31. hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki takım için de oldukça kritik bir karşılaşmaya sahne olması beklenen maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Çaykur Rizespor-Kayserispor maçından dakikalar;

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

8. dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

11. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Abdullah Durak ile verkaça giren Orhan Ovacıklı ceza sahası sağ çaprazında içeri girdikten sonra boş durumdaki Samudio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-0

29. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

32. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Diego'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-1

39. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Mesanoviç'in plase vuruşunda top üst direğe vurarak oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

48’inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına gönderilen top defanstan sekerek Kravets’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top rakipten dönerek Mensah’ın önünde kaldı. Mensah’ın şutunda kaleye yönelen top Çaykur Rizespor defansından sekerek oyun alına geri döndü.

63’üncü dakikada sol kanattan aldığı topla süratle rakip kaleye yönelen Boldrin’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta kaleci Lung topu son anda soluna uzanarak kurtardı.

87’nci dakikada Mensah ile ikili mücadeleye giren Diomande’nin yere düşerken eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Kravets’in şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.

90+2'nci dakikada Boldrin'in ceza sahasına gönderdiği topta oyuna yeni dahil olan Alberk'in şutunda top Garmash'a çarparak ağlarla buluştu: 2-2.

90+4'üncü dakikada Boldrin'in serbest vuruşta kale sahasına gönderdiği topu kafa ile kaleye gönderen Talbi'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 32 puana yükselirken Kayserispor 31 puanda kaldı.



