Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Sezona İsmail Kartal ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Rizespor'da, göreve Ünal Karaman getirilmişti. Fakat bu kötü gidişat Ünal Karaman ile de son bulmadı. Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, istifa ederek görevinden ayrıldı. Süper Lig'de topladığı 32 puanla 16. sırada yer alan Rizespor, küme düşme potasında bulunuyor.

Çaykur Rizespor'un başında toplamda 9 maça çıkan Ünal Karaman, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Rizespor bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Çaykur Rizespor'a imza attığı zamanda kendisine sorulan 'Neden Rizespor' sorusuna Ünal Karaman, "Karadeniz’de soruya soruya cevap vermek meşhurdur. Rize’yi seçmemem için neden bir sebep olsun" cevabını vermişti.