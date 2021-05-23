Chelsea Premier Lig'i ilk dörtte bitirdi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Premier Lig'de oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılım hakkı kazandı.
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamama riski ortadan kalktı. Siyah beyazlılar Chelsea'nin ligi ilk dört sırada bitirmesi sebebiyle Devler Ligi grup aşamasına direkt katılım hakkı elde etti.
- Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali sebebiyle İngiliz ekibinin Premier Lig'de ilk dört içerisinde yer alması gerekiyordu. Chelsea, ligi ilk dört içerisinde bitirmeyip Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kontenjanını elde edemeyecekti.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel 1. torba rakipleri şunlar;
- Atletico Madrid
- Manchester City
- Bayern Münih
- Inter
- Lille veya PSG
- Sporting
- Zenit (Chelsea Şampiyonlar Ligi finalini kazanırsa Zenit 2. torbaya düşecek)
- UEFA Avrupa Ligi şampiyonu