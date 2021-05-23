Chelsea Premier Lig'i ilk dörtte bitirdi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde

BB Erzurumspor'dan ayrılan Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklamalar: Uçak saatini beğenmezler, yemek beğenmezler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sezonun bitimine 1 maç kala takımdan gönderilen Teknik Direktör Yılmaz Vural, kendi YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli teknik adam, takımda disiplinin olmadığını belirterek, 'Bu ekip otel beğenmez. 'Bu otelde kalmayalım.' Bu ekip yemek beğenmez. Maç ısınmasında 10 dakika sonra 'ay tamam çok ısındık' deyip takımı içeri sokarlar.



Mesela Costa (Manuel) denen kardeşimiz sandviçi ısırıyor, diyor ki; bu sandviç iyi olmamış... Aşçının üzerine atıyor sandviçi.

Yani böyle bir ahlaksız.' ifadelerini kullandı.

