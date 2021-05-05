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Spor Chelsea Şampiyonlar Liginde finalde İstanbulda Manchester Citynin rakibi belli oldu
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Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde finalde: İstanbul'da Manchester City'nin rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Chelsea, Real Madrid'i 2-0 yendi ve finale yükseldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında kazanan İngiliz temsilcisi finalde, Manchester City'nin rakibi olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea Şampiyonlar Liginde finalde: İstanbulda Manchester Citynin rakibi belli oldu
Chelseali futbolcuların Real Madrid maçındaki gol sevinci.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

İspanya'da oynanan ilk maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Chelsea, evinde ağırladığı rakibini 28'inci dakikada Timo Werner ve 85'inci dakikada Mason Mount'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

  • 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde iki İngiliz kulübü kupa mücadelesi verecek.

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