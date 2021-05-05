Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde finalde: İstanbul'da Manchester City'nin rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu.
İspanya'da oynanan ilk maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Chelsea, evinde ağırladığı rakibini 28'inci dakikada Timo Werner ve 85'inci dakikada Mason Mount'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
- 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde iki İngiliz kulübü kupa mücadelesi verecek.
29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oldu: M. City-Chelsea #UCL #UCLFinal pic.twitter.com/NsCFhIvfF4
29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oldu: M. City-Chelsea #UCL #UCLFinal pic.twitter.com/NsCFhIvfF4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 5, 2021