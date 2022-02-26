Christian Eriksen alkışlarla futbola geri döndü

Ekonomi

THY'den Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Türkiye'ye döneceklere 'özel ücret' tarifesi: En fazla 220 dolar olacak

Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için 'özel ücret' tarifesi uygulanacağını duyurdu. Buna göre, bilet fiyatları en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlenecek.