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Christian Eriksen alkışlarla futbola geri döndü

Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından futbola ara veren Christian Eriksen, Brentford - Newcastle United karşılaşmasının 52. dakikasında oyuna dahil oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Christian Eriksen alkışlarla futbola geri döndü
Christian Eriksen - Brentford

Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından futbola ara veren Christian Eriksen, yeniden sahalara döndü.

Önceki günlerde İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford ile anlaşan Eriksen, Newcastle United ile oynanan maçla birlikte futbol özlemine son vermiş oldu.

Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan tecrübeli futbolcunun oyuna girişi esnasında binlerce taraftar ayağa kalktı ve Danimarkalı yıldızı alkışladı.

  • Eriksen, ülkesinde verdiği röportajında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini ifade etmişti.
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