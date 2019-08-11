Çifte bayram yapacağız

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Çekya ekibi Sparta Prag’la rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü evinde karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik çalışmalarını sürdürürken, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çekya ekibini eleyeceklerine inandıklarını söyledi. Camia olarak karşılaşmaya hazır olduklarını ve önceki gün satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiğine dikkat çeken başkan Ağaoğlu, ilk maçta 2-2 berabere kaldıkları rakipleri karşısında kazanacaklarına inandıklarını belirterek, “Futbolcularımız geçen yılın tamamında olduğu gibi Avrupa maçında da büyük bir özveri gösterdi. 2 farklı geriye düşmemize rağmen iyi bir duruş sergileyerek rövanş öncesi avantaj yakalamayı başardık. Evimizde oynayacağımız maçı taraftarımızın desteğiyle kazanıp halkımıza çifte bayram yaşatacağımıza inanıyoruz” dedi.

ÜLKE PUANI DA ÖNEMLİ

Bu maçların yeni sezon öncesindeki hazırlık dönemine rastladığına da dikkat çeken Ağaoğlu, “Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. İlk maçta bunun etkilerini gördük, fakat muhteşem bir geri dönüşle avantaj elde ettik. Rövanş maçının ligin hemen öncesinde oynanacak olması daha hazır bir takımla sahaya çıkacak olmamızı sağlayacak. Hem rakibimizi elemek, hem de geçmişte olduğu gibi ülke puanına önemli katkılar sağlamak için yolumuza devam etmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz ve camia olarak bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzun bilincindeyiz” diye konuştu.

Kapılar kapandı

UEFA Avrupa Ligi’nde karşılşacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dünkü çalışmasını basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirdi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın yeniden başlayacak. Trabzonspor’da Ogenyi Onazi dışında sakat ve cezalı futbolcusu bulunmuyor.

Prag seferberliği

Trabzonspor’un Sparta Prag ile oynayacağı rövanş maçına bordo-mavili camia yoğun şekilde hazırlanıyor. Bir yandan saha içi taktikler ve tur hesapları yapılırken, tribün kısmında ise taraftar grupları da hazırlıklarını sürdürüyor. Tribünlerin tamamen dolacağı karşılaşma gününde taraftarların da görsel bir şov hazırlığında olduğu ve bordo-mavili yönetimin bu konuda yardımda bulunduğu öğrenildi.

Gurbetçi bereketi

Yaz tatilinin yanı sıra Kurban Bayramı tatili nedeniyle Trabzon’a, başta gurbetçiler olmak üzere çok sayıda turist gelmesi Trabzonspor yönetim kurulunu da mutlu ediyor. Bordo-mavili camiada, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile oynanacak rövanş maçının biletlerinin tümünün tükenmesinin yanısıra, TS Clup mağazalarına adeta hücum ediliyor. Bordo-mavili taraftarlar ve tatil için Trabzon’da bulunan gurbetçilerin, hatırı sayılır tutarda ürün aldığı ve forma satışlarının da 200 bini aştığı öğrenildi.