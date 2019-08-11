Çifte bayram yapacağız
UEFA AVRUPA LİGİ

Çifte bayram yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, evlerinde oynayacakları Sparta Prag maçının biletlerinin tamamının tükendiğini belirterek, “Taraftarımızın desteğiyle Sparta Prag’ı eleyerek çifte bayram sevinci yaşayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Bordo-mavili ekip.

Bordo-mavili ekip.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Çekya ekibi Sparta Prag’la rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü evinde karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik çalışmalarını sürdürürken, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çekya ekibini eleyeceklerine inandıklarını söyledi. Camia olarak karşılaşmaya hazır olduklarını ve önceki gün satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiğine dikkat çeken başkan Ağaoğlu, ilk maçta 2-2 berabere kaldıkları rakipleri karşısında kazanacaklarına inandıklarını belirterek, “Futbolcularımız geçen yılın tamamında olduğu gibi Avrupa maçında da büyük bir özveri gösterdi. 2 farklı geriye düşmemize rağmen iyi bir duruş sergileyerek rövanş öncesi avantaj yakalamayı başardık. Evimizde oynayacağımız maçı taraftarımızın desteğiyle kazanıp halkımıza çifte bayram yaşatacağımıza inanıyoruz” dedi.

Ahmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu

ÜLKE PUANI DA ÖNEMLİ

Bu maçların yeni sezon öncesindeki hazırlık dönemine rastladığına da dikkat çeken Ağaoğlu, “Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. İlk maçta bunun etkilerini gördük, fakat muhteşem bir geri dönüşle avantaj elde ettik. Rövanş maçının ligin hemen öncesinde oynanacak olması daha hazır bir takımla sahaya çıkacak olmamızı sağlayacak. Hem rakibimizi elemek, hem de geçmişte olduğu gibi ülke puanına önemli katkılar sağlamak için yolumuza devam etmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz ve camia olarak bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzun bilincindeyiz” diye konuştu.

  • Kapılar kapandı
  • UEFA Avrupa Ligi’nde karşılşacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dünkü çalışmasını basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirdi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın yeniden başlayacak. Trabzonspor’da Ogenyi Onazi dışında sakat ve cezalı futbolcusu bulunmuyor.
  • Prag seferberliği
  • Trabzonspor’un Sparta Prag ile oynayacağı rövanş maçına bordo-mavili camia yoğun şekilde hazırlanıyor. Bir yandan saha içi taktikler ve tur hesapları yapılırken, tribün kısmında ise taraftar grupları da hazırlıklarını sürdürüyor. Tribünlerin tamamen dolacağı karşılaşma gününde taraftarların da görsel bir şov hazırlığında olduğu ve bordo-mavili yönetimin bu konuda yardımda bulunduğu öğrenildi.

Gurbetçi bereketi

Yaz tatilinin yanı sıra Kurban Bayramı tatili nedeniyle Trabzon’a, başta gurbetçiler olmak üzere çok sayıda turist gelmesi Trabzonspor yönetim kurulunu da mutlu ediyor. Bordo-mavili camiada, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile oynanacak rövanş maçının biletlerinin tümünün tükenmesinin yanısıra, TS Clup mağazalarına adeta hücum ediliyor. Bordo-mavili taraftarlar ve tatil için Trabzon’da bulunan gurbetçilerin, hatırı sayılır tutarda ürün aldığı ve forma satışlarının da 200 bini aştığı öğrenildi.

Falcao koptu geliyor
Falcao koptu geliyor

Galatasaray’ın uznu zamandır transfer etmek için uğraş verdiği ve transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Radamel Falcao’da artık sona gelindi. Kolombiyalı futbolcu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp Monaco ile de anlaşma noktasına geldi. Geçtiğimiz gün menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco’ya giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fransız ekibiyle 3 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde mutabakat sağladı. Ödeme planı ile ilgili son pürüzlerin halledilmesinin ardından ikilinin özel uçakla Falcao’yu İstanbul’a getirmesi bekleniyor. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kolombiyalı yıldızın Galatasaray’dan bonuslarla birlikte senelik 7 milyon Euro civarında para kazanacağı öğrenildi. Yıllık 5.5 milyon Euro garanti para alacak olan Falcao’nun maç başı da 10 bin Euro kazanacağı kaydedildi. Galatasaray ayrıca Kolombiyalı yıldızı, Türk Telekom Stadı’nda görkemli bir törenle taraftara tanıtmanın hazırlıklarını yapıyor.GALATASARAY’DA OYNAMAK HEYECAN VERICI OLURGalatasaray’ın uzun süredir gündeminde yer alan ve transferi bitme noktasına gelen Radamel Falcao, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, “Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray’da oynamak heyecan verici olur. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor” dedi. Falcao sözlerini, “İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa’da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum” ifadeleriyle sürdürdü. Kolombiyalı yıldız futbolcunun, Galatasaray ile ilgili verdiği demecin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar gözünü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) çevirdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ile birlikte yarın İstanbul’da olması beklenilen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.461 maçta 271 gol 51 asistFutbol kariyerine Arjantin ekibi River Plate altyapısında başlayan Radamel Falcao, 2009 yılında Porto’ya transfer olarak Avrupa’ya ‘merhaba’ dedi. Portekiz ekibinde çıktığı 87 maçta 72 gol ve 17 asistlik mükemmel bir performans sergileyen Kolombiyalı oyuncu, 2011 yılında 40 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e transfer oldu. İspanyol ekibinde de başarılı performansını sürdürüren Falcao, 91 maçta 70 gol ve 9 asist yaparak kariyerinin üçüncü transferini gerçekleştirdi. 2013 yılında Monaco, yıldız oyuncu için 43 milyon Euro öderken, 2014 yılında Manchester United, 2015 yılında ise Chelsea’ye kiraladı. Kariyerinde bir Fransa, 2 Portekiz lig şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Porto ve Atletico Madrid ile birer kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi. Kolombiyalı yıldız futbolcu geçen sezon ise Monaco formasıyla çıktığı 39 maçta 16 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Kolombiya Milli Takımı’nın formasını 81 kez giyen Falco, 31 gol ve 4 asistle oynadı. Yıldız futbolcu kariye boyunca 461 maçta 217 gol atarken, 51 de asist yaptı. Son prova Fiorentina ileGalatasaray, Süper Lig’in başlamasından hemen önce son hazırlık karşılaşmasına İtalya’da çıkıyor. 2018-2019 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun açılış karşılaşmasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, öncesinde bugün Fiorentina ile özel müsabakada karşı karşıya gelecek. İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele, bugün TSİ 22.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yaz kamp döneminde oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Avusturya kampında Bordeaux’yu 3-1 mağlup eden Galatasaray, RB Leipzig’e 3-2, Augsburg’a da 4-1 yenildi. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul’da karşı karşıya geldiği Panathinaikos’u 2-1 yendi.Jardim isyanlardaGalatasaray’ın kadrosuna katmaya çalıştığı Radamel Falcao’nun hocası Leonardo Jardim, Lyon maçı sonrası isyanda bulundu. Fransa Ligue 1’de Lyon’a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuşan Leonardo Jardim, “Hücum gücümüzde eksikler var. Bunu, yönetime çağrıda bulunmak için söylemiyorum. Durumu herkes zaten biliyor” diyerek Falcao’nun takımdan ayrılacağını işaret etti. Monaco’nun, Kolombiyalı golcünün yerine Wissam Ben Yedder, Mariano Diaz ve Edin Dzeko için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor.Marcao'nun hesabı hacklendi

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