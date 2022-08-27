Spor Cihat Arslan Ben de tribünde savaşırım
FUTBOL FUTBOL

Cihat Arslan: “Ben de tribünde savaşırım”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, müsabakanın son bölümlerinde taraftarlarla arasında yaşanan gerginlikle ilgili, “Siz görevinizi yapmazsanız ben alayına gider diyorum. Polis bizi korumayacaksa statta, bende tribüne çıkar savaşırım” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cihat Arslan Eyüpspor maçı sonrasında ne dedi?
Cihat Arslan Eyüpspor maçı sonrasında ne dedi?

1. Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Eyüpspor’a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, zorlu bir mücadele olduğunu ifade etti.

Arslan, “Kaliteli takıma karşı oynadık. Kulübelerde alternatif oyuncular belirleyici oldu. Zor, iyi mücadele ettik ama duran toplardan Samet ve Jospin’in seviye altında kalması maçı negatife çevirdi. İkisi de güvendiğimiz bir oyuncu. Ama hazırlık maçları yapamadılar. Yavaş yavaş daha iyi olacağız. Geriden geldik, pes etmedik. Geleceğe güvenle bakıyorum” dedi.

  • “Ben de tribünde savaşırım”
  • Müsabakanın son bölümlerinde taraftarlar ile kendisi arasında yaşanılan gerginliğe değinen Arslan, “Şahsımı hedef alıp hem küfür hem başka türlü hakaret vardı. Özel yerden bir şeyler söyledi ayyaşın teki. Emniyete dedik, ‘Hocam ilk defa mı küfür yiyorsunuz’ dedi. Tribündeki reisi de tanımam ben. Siz görevinizi yapmazsanız ben alayına gider diyorum. Polis bizi korumayacaksa statta, bende tribüne çıkar savaşırım. Ben sahada görevimi yapayım. İlk defa küfür yemedik, yine yiyeceğiz ama görevini yapanlar da görevini yapsın. Eyüpspor ile çok güzel birlikteliğim var. Beraber play-offlara gittik. Herkes benim dostum. Buradaki semtteki herkes dostum. Bir tane ayyaş yüzünden ilişkiler zedeleniyor” diye konuştu.
Havalara uçmayacağız

'Havalara uçmayacağız'

Erol Bulut, 5-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan beni istedi

'Başkan beni istedi'

​Adis Jahovic'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı.
Çılgın teklif

Çılgın teklif

Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar.
İlk maç Kiev

İlk maç Kiev

​Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu.
Açılış deplasmanda

Açılış deplasmanda

​Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu.
Hedefte Mmaee ve <br>Dembele var

Hedefte Mmaee ve
Dembele var

​Beşiktaş transferde gaza bastı.
Hearts ile başlıyor

Hearts ile başlıyor

​Başakşehir'in Konferans Ligi grup fikstürü belli oldu
Yiğidolar<br>ilk maç evinde

Yiğidolar
ilk maç evinde

​Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu.
Kadir Has Stadı'nın<br>adı değişiyor

Kadir Has Stadı'nın
adı değişiyor

​İsim sponsorluğu için anlaşma sağlandı.
KAP'a bildirildi

KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

​Trabzonspor, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ı kiraladı.
Muhteşem gol

Muhteşem gol

​Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, muhteşem bir gole imza attı.
İstifa etti

İstifa etti

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da flaş istifa.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.