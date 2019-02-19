SÜPER LİG

Cimbom’a Bartali dokunuşu

Galatasaray’da, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’nin etkisi görülüyor. İlk devrede koşu mesafelerinde geride kalan sarı-kırmızılı takım, Bartali’nin takıma katılmasıyla birlikte yükselişe geçti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Alberto Bartali (Önde)

Alberto Bartali (Önde)

Galatasaray’ın devre arasında teknik kadrosuna kattığı İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, takımı iyileştirmeye devam ediyor. İlk devrede koşu mesafelerinde hep geride kalan sarı-kırmızılı takım, Bartali’nin takıma katılmasıyla birlikte yükselişe geçti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa karşılaşmasında 111 km koşu mesafesine ulaştı. Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir organizasyonda 100 kilometrede kalan sarı-kırmızılılar, Bartali’nin gelişi sonrasında koşu mesafesini 111 kilometreye kadar çıkarttı. Teknik heyet, ilk yarıda takımın koşamamasından dolayı devre arası kampına ilk transfer olarak İtalyan kondisyoneri getirmişti. Galatasaray, asıl büyük gelişmeyi ise yeni sezon kampında yaşaması bekleniyor. Bartali ile yaz aylarında yeni sezona hazırlanmak için uzun bir süresi olacak sarı-kırmızılıların, yeni sezonda daha diri olması bekleniyor.

SELÇUK KENDİNE GELDİ

Selçuk İnan, Kasımpaşa’ya karşı Donk ile uyumlu bir performans ortaya koyarken, oldukça etkili paslar da attı. Fizik gücü nedeniyle eleştirilen Selçuk İnan da, Alberto Bartali’nin etkisi görüldü. Selçuk, Kasımpaşa karşısında 5 ikili mücadele kazandı.

Başakşehir Antalya'yı kayıpsz geçti: Fark 6 puan
Başakşehir Antalya'yı kayıpsz geçti: Fark 6 puan

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibi mücadeleden Rus sol beki Kudriashov'un attığı gol sayesinde 3 puanla ayrıldı. Başakşehir 23. hafta maçında kendi evinde Bursaspor'u konuk edecek.Antalyaspor-Başakşehir maçından dakikalar;10. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un, kaleci Mert Günok'la karşı karşı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.33. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı topukla Kudriashov'a çıkardı. Kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Kudriashov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-140. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu kapan Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.45. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın vuruşunda, kaleci Boffin'inden seken top, boşta kaldı. Arda Turan ile defans oyuncuları arasında oluşan karambolde kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.51. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Amilton'un vuruşunda, kaleci Mert Günok yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.79. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Robinho, son çizgiye inerek topu içeriye çıkardı. Visca'nın vuruşunda Chico çizgi üstünden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.81. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mossoro'nun bekletmeden vuruşunda, Yekta Kurtuluş çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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