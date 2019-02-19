Cimbom’a Bartali dokunuşu

Galatasaray’ın devre arasında teknik kadrosuna kattığı İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, takımı iyileştirmeye devam ediyor. İlk devrede koşu mesafelerinde hep geride kalan sarı-kırmızılı takım, Bartali’nin takıma katılmasıyla birlikte yükselişe geçti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa karşılaşmasında 111 km koşu mesafesine ulaştı. Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir organizasyonda 100 kilometrede kalan sarı-kırmızılılar, Bartali’nin gelişi sonrasında koşu mesafesini 111 kilometreye kadar çıkarttı. Teknik heyet, ilk yarıda takımın koşamamasından dolayı devre arası kampına ilk transfer olarak İtalyan kondisyoneri getirmişti. Galatasaray, asıl büyük gelişmeyi ise yeni sezon kampında yaşaması bekleniyor. Bartali ile yaz aylarında yeni sezona hazırlanmak için uzun bir süresi olacak sarı-kırmızılıların, yeni sezonda daha diri olması bekleniyor.

SELÇUK KENDİNE GELDİ

Selçuk İnan, Kasımpaşa’ya karşı Donk ile uyumlu bir performans ortaya koyarken, oldukça etkili paslar da attı. Fizik gücü nedeniyle eleştirilen Selçuk İnan da, Alberto Bartali’nin etkisi görüldü. Selçuk, Kasımpaşa karşısında 5 ikili mücadele kazandı.