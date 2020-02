Cimbom'a yetmedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Alanyaspor’u konuk eden Galatasaray, 3-1 galip gelmesine rağmen ilk karşılaşmayı 2-0 kaybettiği için elenmekten kurtulamadı. Kupada İnegölspor, Adanspor, Kasımpaşa ve son olarak Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor ise adını yarı finale yazdıran ekip oldu. 9. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan açtığı arka direkte kafasıyla tamamlayan Emre Akbaba, takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0. 31’de Fernandes’in defansın arkasına gönderdiği topu Ceyhun bekletmeden içeri açarken, Bammou penaltı noktası üzerinde beraberlik golünü buldu: 1-1. 49’da Ömer Bayram’ın soldan pasında Onyekuru’nun şutu direkten döndü. 54’de Ömer Bayram’ın soldan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında elle müdahale eden Bammou penaltıya sebebiyet verdi. 55’te penaltıyı kullanan Adem Büyük, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1. 85’te Belhanda’nın ortasını arka direkte tamamlayan Adem skoru 3-1 yaptı. Kupanın son şampiyonu Galatasaray son dakikalarda baskısını arttırsa da turu geçirecek golü bulamadı ve kupaya veda etti.

Alanya rakibini bekliyor

Kupanın son şampiyonu Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor- Antalyaspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart’ta, rövanşları da 21, 22 veya 23 Nisan’da yapılacak. Final ise 21 Mayıs’ta oynanacak.

Divan’da birlik çağrısı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, şubat ayı divan kurulu toplantısında camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Albayrak, “Biz birlik olursak Galatasaray’ın başaramayacağı bir şey yok. Bazı arkadaşlar ‘battık, ettik’ diye anlatıyorlar. Galatasaray’ın borcu yönetilebilir duruma geldi. Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz” diye konuştu.Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise “Yasal zorunluluk olursu seçime gideriz” dedi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise Başkan Mustafa Cengiz’in camiadan özür dilemesini istedi.