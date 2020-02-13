SÜPER LİG

Cimbom'a yetmedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 2-0 yenildiği Alanyaspor’u sahasında 3-1 yenen Galatasaray kupaya veda etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Emre Akbaba ve Adem Büyük (2) kaydetti. Alanya’nın golü ise Bammou’dan geldi. Galatasaray’da Mariano 90+5’de kırmızı kart gördü.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncular

Galatasaraylı oyuncular

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Alanyaspor’u konuk eden Galatasaray, 3-1 galip gelmesine rağmen ilk karşılaşmayı 2-0 kaybettiği için elenmekten kurtulamadı. Kupada İnegölspor, Adanspor, Kasımpaşa ve son olarak Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor ise adını yarı finale yazdıran ekip oldu. 9. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan açtığı arka direkte kafasıyla tamamlayan Emre Akbaba, takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0. 31’de Fernandes’in defansın arkasına gönderdiği topu Ceyhun bekletmeden içeri açarken, Bammou penaltı noktası üzerinde beraberlik golünü buldu: 1-1. 49’da Ömer Bayram’ın soldan pasında Onyekuru’nun şutu direkten döndü. 54’de Ömer Bayram’ın soldan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında elle müdahale eden Bammou penaltıya sebebiyet verdi. 55’te penaltıyı kullanan Adem Büyük, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1. 85’te Belhanda’nın ortasını arka direkte tamamlayan Adem skoru 3-1 yaptı. Kupanın son şampiyonu Galatasaray son dakikalarda baskısını arttırsa da turu geçirecek golü bulamadı ve kupaya veda etti.

  • Alanya rakibini bekliyor
  • Kupanın son şampiyonu Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor- Antalyaspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart’ta, rövanşları da 21, 22 veya 23 Nisan’da yapılacak. Final ise 21 Mayıs’ta oynanacak.
  • Divan’da birlik çağrısı
  • Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, şubat ayı divan kurulu toplantısında camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Albayrak, “Biz birlik olursak Galatasaray’ın başaramayacağı bir şey yok. Bazı arkadaşlar ‘battık, ettik’ diye anlatıyorlar. Galatasaray’ın borcu yönetilebilir duruma geldi. Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz” diye konuştu.Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise “Yasal zorunluluk olursu seçime gideriz” dedi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise Başkan Mustafa Cengiz’in camiadan özür dilemesini istedi.

Bülent Korkmaz: Ofansif anlamda çok çalışacağız
Bülent Korkmaz: Ofansif anlamda çok çalışacağız

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Bülent Korkmaz için bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.Törende konuşan Bülent korkmaz, "Biz ekip olarak çok şanslıyız diyebilirim. Çok güzel bir şehre, tesisleri çok güzel, stadı çok güzel olan ve taraftarlarıyla bütünleşen bir kente geldik. Bu bizim için büyük bir şans. Burada olmaktan ekip olarak çok mutluyuz. Tabi ki bu mutluluğumuzu güzel sonuçlar alarak taçlandırmak gerekir. Aykut Kocaman ağabeyime, hocama teşekkür ederim. Burada çok önemli başarılara imza attı. Bu bize yol gösterdi. İleriki dönemlerde umarım bizde bu başarıları devam ettiririz. Bu şehir bu taraftar bunu hak ediyor. Biz Konya'ya geldiğimizde kendimizi tam bir deplasman takımı olarak görürdük. Bu imkanı bize verdikleri için ayrıca teşekkür ederim. İnşallah Konyaspor'un düşündüğü ve istediği hedeflere ekip olarak ulaşırız" dedi."Türkiye'nin en çok koşan kadrosuna sahibiz"Kadro yapısı olarak Türkiye'nin en çok koşan takımına sahip olduklarını belirten Korkmaz, "Kadro yapısı olarak Türkiye'nin en çok koşan takımına, oyuncularına sahibiz. Bu bir avantajdır. Her teknik adamın belli bir planı, oyun anlayışı vardır. Biz de zaman geçtikçe oyuncu veya sistem üzerinde değişiklik yapabiliriz. Ama şu an için mevcut sistemi sürdürmeyi düşünüyoruz. Daha üretken bir takım yapmayı düşünüyoruz. Bizde zaten bugünden itibaren oyuncularla birebir konuşarak onlara gerekli yardımı yapacağız. Sahada belirleyici olan oyunculardır. Onların performansları nasıl olursa sonuçlarda o kadar iyi olur" diye konuştu.Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı pic.twitter.com/sI61GeN1w8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 12, 2020 "Ligde kalacağımıza inanıyoruz"Konyaspor'un ligde kalacağına inandığını belirten tecrübeli teknik adam, "Kadro olarak bu kadronun bu ligde kalacağına inanıyoruz. İnanmasak buraya gelmezdik. Oyunculara güvenim sonsuz. Çok yetenekli oyuncular var. Üst üste alacağımız galibiyetlerle bu sorunun üzerinden geleceğiz diye düşünüyorum. Konya bir futbol şehri. Tesisler, stad mükemmel. Bunlar her zaman kulüp için teknik direktör için avantajdır. Çok karakterli bir oyuncu grubu var. Zaman geçtikçe birbirlerimizi daha iyi tanıyacağız" şeklinde konuştu."Ofansif anlamda çok çalışacağız" Bugünden itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Bülent Korkmaz, "Özellikle ofansif anlamda taktik olarak daha fazla yoğunlaşacağız. Elimizde yetenekli, sonucu belirleyecek oyuncular var. Zihinsel olarak bunu çalışarak halledeceğiz. Bu oyuncuların bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Zaman geçtikçe farklılıkların olması lazım. Zamana bırakmak gerekir. Bir anda birçok şeyi değiştiremezseniz. Tabi alınacak sonuçlar bunu gösterecek" dedi.Bülent Korkmaz, daha sonra kendisini yeşil beyazlı kulübe bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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