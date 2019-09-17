Cisse'den olay Vedat Muriqi göndermesi
SÜPER LİG

Cisse'den olay Vedat Muriqi göndermesi

Fenerbahçe ağlarına 2 gol bırakan Alanyasporlu Papiss Cisse, karşılaşmanın ardından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi'nin adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

Vedat Muriqi'nin adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Akdeniz ekibi ligdeki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmada 2 gol birden atan Alanyaspor'un yıldızı Cisse, maçın ardından kendisi için yapılan "Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro" yorumunu paylaşması dikkati çekti.

Senegalli futbolcunun Vedat Muriqi ile kıyaslandığı gönderiyi kendi hesabından paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

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