Cisse'den olay Vedat Muriqi göndermesi

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Akdeniz ekibi ligdeki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmada 2 gol birden atan Alanyaspor'un yıldızı Cisse, maçın ardından kendisi için yapılan "Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro" yorumunu paylaşması dikkati çekti.

Senegalli futbolcunun Vedat Muriqi ile kıyaslandığı gönderiyi kendi hesabından paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

"Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro"



──Alanyasporlu Papiss Cisse, kendisi için yapılan bu yorumu sosyal medya hesabından paylaştı. pic.twitter.com/2moSBUZw0g — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Eylül 2019