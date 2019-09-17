Cisse'den olay Vedat Muriqi göndermesi

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Akdeniz ekibi ligdeki liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmada 2 gol birden atan Alanyaspor'un yıldızı Cisse, maçın ardından kendisi için yapılan "Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro" yorumunu paylaşması dikkati çekti.
Senegalli futbolcunun Vedat Muriqi ile kıyaslandığı gönderiyi kendi hesabından paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
"Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro"
──Alanyasporlu Papiss Cisse, kendisi için yapılan bu yorumu sosyal medya hesabından paylaştı. pic.twitter.com/2moSBUZw0g
"Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro"
Alanyaspor'un Senegalli yıldızı Papiss Cisse, 2019-2020 sezonunda çıktığı 4 lig maçında 5 gol attı pic.twitter.com/6E1un3BLAl
Alanyaspor'un Senegalli yıldızı Papiss Cisse, 2019-2020 sezonunda çıktığı 4 lig maçında 5 gol attı pic.twitter.com/6E1un3BLAl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Eylül 2019
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