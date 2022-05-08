Spor City son 3 maça 3 puan avantajla girdi
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City son 3 maça 3 puan avantajla girdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasının kapanış maçında Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 yendi. City bu sonuçla bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Liverpool'un 3 puan önüne geçti.

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Haber Merkezi AA
City son 3 maça 3 puan avantajla girdi
Manchester City-Newcastle United

Liverpool ile zirve mücadelesi veren Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı konuk etti.

Son şampiyon Manchester City, Sterling'in 19 ve 90 3, Laporte'un 38, Rodri'nin 61 ve Foden'ın 90. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Puanını 86'ya yükselten Manchester City liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

Liverpool'un Tottenham ile berabere kalmasını iyi değerlendiren Manchester City, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki farkı 3 puana çıkardı.
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