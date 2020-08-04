Clichy: Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm

Medipol Başakşehir'in Fransız sol beki Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayarak Manchester United ile eşleşmelerinin harika olacağını söyledi.

"Kalitemizle mücadele edeceğiz"

BBC Radio 5'e konuşan 35 yaşındaki futbolcu, öncelikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemeleri gerektiğini belirterek, "Eğer bu turu geçersek ve Manchester United ile eşleşirsek bu çok özel ve harika olur. Kalitemizle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak: İşte muhtemel rakipleri Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını elde etti.Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak Başakşehir'i zorlu rakipler bekliyor. 3. torbada hangi takımların olacağı henüz belli olmadı. 1. ve 2. torbada ise yer alacak 10 takım netleşti. İşte Başakşehir'in torbaları netleşen muhtemel rakipleri;1. TORBAReal MadridLiverpoolBayern MünihPSGZenit2. TORBAAtletico MadridBarcelonaManchester CitySevillaBorussia DortmundŞampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelirBaşakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli olduŞampiyon Başakşehir

"Çok büyük bir başarı"

Programda lig şampiyonluklarını değerlendiren Clichy, "Biraz şanslıydık ve bunu iyi yönettik. Çok büyük bir başarı. 1959 yılından bu yana sadece 5 takımın şampiyon olduğu ligde bunu yapabilmek gerçekten büyük başarı" dedi.

"40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim"

Kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Martin Skrtel, Demba Ba ve Robinho'nun 30'lu yaşlarının ortasında olmasıyla ilgili bir soruya Fransız yıldız, "Emeklilik öncesinde değiliz, çalışıyoruz. Ben başkanla buluştuğumda 'Lionel Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm' dedim. Takım olarak 40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim" yanıtını verdi.

Kariyerinin 4. şampiyonluğu

Clichy, Premier Lig'de Arsenal ile 2003-2004, Manchester City ile de 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında yaşadığı şampiyonluk sevincini geçen sezon Medipol Başakşehir ile tekrarladı.

Fransız oyuncu, turuncu-lacivertli takımda kariyerindeki 4. şampiyonluğa ulaştı.