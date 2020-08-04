SÜPER LİG

Clichy: Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm

Başakşehir'in tecrübeli sol beki Gael Clichy, takımın yaş ortalamasıyla ilgili soruya, "Emeklilik öncesinde değiliz, çalışıyoruz Ben başkanla buluştuğumda 'Lionel Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm' dedim. Takım olarak 40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim" cevabını verdi.

Haber Merkezi AA
Clichy, bu sezon Süper Lig'de 2 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

Clichy, bu sezon Süper Lig'de 2 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

Medipol Başakşehir'in Fransız sol beki Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayarak Manchester United ile eşleşmelerinin harika olacağını söyledi.

"Kalitemizle mücadele edeceğiz"


BBC Radio 5'e konuşan 35 yaşındaki futbolcu, öncelikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemeleri gerektiğini belirterek, "Eğer bu turu geçersek ve Manchester United ile eşleşirsek bu çok özel ve harika olur. Kalitemizle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak: İşte muhtemel rakipleri
Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak: İşte muhtemel rakipleri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını elde etti.Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak Başakşehir'i zorlu rakipler bekliyor. 3. torbada hangi takımların olacağı henüz belli olmadı. 1. ve 2. torbada ise yer alacak 10 takım netleşti. İşte Başakşehir'in torbaları netleşen muhtemel rakipleri;1. TORBAReal MadridLiverpoolBayern MünihPSGZenit2. TORBAAtletico MadridBarcelonaManchester CitySevillaBorussia DortmundŞampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelirBaşakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli olduŞampiyon Başakşehir

"Çok büyük bir başarı"


Programda lig şampiyonluklarını değerlendiren Clichy, "Biraz şanslıydık ve bunu iyi yönettik. Çok büyük bir başarı. 1959 yılından bu yana sadece 5 takımın şampiyon olduğu ligde bunu yapabilmek gerçekten büyük başarı" dedi.

"40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim"


Kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Martin Skrtel, Demba Ba ve Robinho'nun 30'lu yaşlarının ortasında olmasıyla ilgili bir soruya Fransız yıldız, "Emeklilik öncesinde değiliz, çalışıyoruz. Ben başkanla buluştuğumda 'Lionel Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm' dedim. Takım olarak 40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim" yanıtını verdi.

Clichy, Demba Ba, Skrtel ve Aziz Behich şampiyonluk kupasıyla poz verdi.
Clichy, Demba Ba, Skrtel ve Aziz Behich şampiyonluk kupasıyla poz verdi.

Kariyerinin 4. şampiyonluğu

Clichy, Premier Lig'de Arsenal ile 2003-2004, Manchester City ile de 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında yaşadığı şampiyonluk sevincini geçen sezon Medipol Başakşehir ile tekrarladı.

Fransız oyuncu, turuncu-lacivertli takımda kariyerindeki 4. şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Başakşehir'in gizli kahramanı: Gael Clichy
Şampiyon Başakşehir'in gizli kahramanı: Gael Clichy

Medipol Başakşehir'in Fransız sol beki Gael Clichy; istikrarı, ortaya koyduğu performans ve takım içindeki liderliği ile turuncu-lacivertli takımın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.Kariyerindeki 4. şampiyonlukYıldız futbolcu, 14 yıllık İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) kariyeri sonrasında geldiği turuncu-lacivertli takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.Clichy, Premier Lig'de Arsenal ile 2003-2004, Manchester City'le de 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında yaşadığı şampiyonluk sevincini bu sezon Medipol Başakşehir ile yaşamayı başardı.Fransız oyuncu, turuncu-lacivertli takımla yaşadığı zaferle kariyerindeki 4. şampiyonluğa ulaştı. Medipol Başakşehir ile üç sezonda 111 maçDört gün sonra 35 yaşına girecek Clichy, Medipol Başakşehir ile son 3 sezonda 111 resmi karşılaşmaya çıktı, sezon başına ortalama 37 resmi maçta görev yaptı.Deneyimli futbolcu, üç sezonda Süper Lig'de 86, UEFA Avrupa Ligi'nde 16, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev aldı.Clichy, söz konusu 3 sezonda tamamı Süper Lig'de olmak üzere 3 kez de gol sevinci yaşadı. 41 maçta 90 dakika sahada kaldıClichy, Medipol Başakşehir'in bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 41 maçta görev aldı.Turuncu-lacivertli futbolcu, bu sezon ilk 11'de sahaya çıktığı 41 maçta da 90 dakika sahada kaldı.Fransız sol bek, bu sezon Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta turuncu-lacivertli formayı giydi. "Hep daha çok çalışıp, kendime iyi baktığım için ön plana çıktım"Medipol Başakşehir'in bu sezon neredeyse her maçında forma giyen Gael Clichy, istikrarının sırrını 2018'de verdiği röportajda şöyle anlatmıştı:"Hiçbir zaman takımımdaki en yetenekli oyuncu ben olmadım. Hep daha çok çalışıp, kendime iyi baktığım için ön plana çıktım. Belki yeteneğimin diğerlerinden daha az olmasından dolayı bunu bir şekilde kapatmak istedim, bunu da başardığımı düşünüyorum. Yetenek tek başına asla belirleyici olmuyor. Belki geçmişte biz futbolcular futbol oynuyorduk ama artık futbolu oynamıyoruz, futbolu çalışıyoruz. Futbol bizim işimiz ve bunu futbol oynamanın ötesine taşımak gerekiyor. Kendimi örnek vereyim, uykuma dikkat ediyorum, şekerli şeyler yemiyorum, dinlenmeme dikkat ediyorum, biraz ağrım olursa hemen masaja gidiyorum. Bunlara dikkat ettiğim için belirli bir yerlere geldim."Clichy, röportajdaki "Türkiye'ye şampiyonluklar yaşamaya, kupalar kazanmaya geldim" sözünü de bu sezon gerçekleştirmiş oldu. Takımın saha içi liderlerindenSol bekin değişmez ismi Clichy, Medipol Başakşehir'in saha içi liderlerinden de biri.Karşılaşmalarda arkadaşlarını sık sık uyaran ve oyunun geriden sağlıklı kurulmasında büyük pay sahibi olan Clichy, yaptığı bindirmeler ile de hücum zenginliğinin artmasını sağlayan isimlerin başında geldi.Gerektiğinde stoperde ve orta sahada da görev alabilen Clichy, sezon boyunca teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendiren futbolculardan biri oldu.Başakşehirli Gael Clichy'den Uygur Türklerine anlamlı destek


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Mert Nob...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.