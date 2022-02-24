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Conte: "Tottenham'da durumu düzeltmek için geldim ama olmuyor"

Premier Lig'de oynadığı son beş maçtan sadece birini kazanabilen Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, yaptığı açıklamada takıma işleri düzeltmek için geldiğini ancak bunu başaramadığını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Conte: Tottenhamda durumu düzeltmek için geldim ama olmuyor
Antonio Conte

Tottenham Premier Lig'de zor zamanlardan geçiyor. İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki takım oynadığı son 5 lig maçının 4'ünü kaybetti. Hal böyle olunca 52 yaşındaki teknik direktörün Kuzey Londra ekibinde kalıp kalmayacağı konusu gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Conte;

"Benimle alakalı alınacak her karara açığım çünkü Tottenham'a yardım etmek istiyorum. Buraya işleri düzeltmek için geldim ama düzeltemiyorum. Belki de bunun için doğru kişi ben değilim."

"Her şeyi yapıyorum ama durum değişmiyor. Evet, 'Zaten iyi bir maaşım var, sezonu da bir şekilde bitiririm' diyerek kenara çekilebilirim ancak ben dürüst biriyim. Kulüple konuşmam lazım. Kulüp, benim hakkımda bir değerlendirme yapmalı ve en iyi çözümü bulmalıyız." ifadelerine yer verdi.

2 maç eksiği bulunan Tottenham, 26 haftası geride kalan Premier Lig'de 39 puanla 8. sırada yer alıyor.


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