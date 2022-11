Cristiano Ronaldo artık serbest oyuncu statüsünde

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesi feshedildi. Yapılan açıklamaya göre taraflar anlaşarak kontratı sonlandırdı.

Son dönemlerde verdiği röportaj nedeniyle kulübüyle olumsuz bir süreç yaşayan Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediği biliniyordu.

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Benzema'nın sakatlığı sonrasında Real Madrid'e dönebileceğini iddia etmişti.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Ronaldo'nun Manchester United kariyerinin sona ermesine neden olan röportajdan bir bölüm şöyle;

