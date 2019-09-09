Damada Falcao forması giydirdiler
SÜPER LİG

Damada Falcao forması giydirdiler

Galatasaray'da uzun süren Radamel Falcao transferinin gerçekleşmesinin yankıları sürüyor. Antalya'da bir çiftin düğününde sarı kırmızılı renklere gönül veren bir damada para ya da altın takılmadı. Damadın arkadaşının tercihi Radamel Falcao forması oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, sosyal medyanın gündeminde yerini koruyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, sosyal medyanın gündeminde yerini koruyor.

Antalya'da bir çiftin düğününde damada Radamel Falcao forması hediye edildi. Damadın yakınları altın ya da para takmak yerine Kolombiyalı yıldızın transferini uzun süredir bekleyen damada Falcao yazılı sarı kırmızılı formayı giydirdi.

Düğün esnasında Falcao formasını giyen damadın bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Galatasaraylı taraftarlar arasında gündem olan videoya Falcao da kayıtsız kalmadı.

İsminin yazılı olduğu formayı giyen damat için mesaj atan yıldız isim "Yeni çiftimiz için en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar aşk" ifadelerini kullandı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.