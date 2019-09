Damada Falcao forması giydirdiler

Antalya'da bir çiftin düğününde damada Radamel Falcao forması hediye edildi. Damadın yakınları altın ya da para takmak yerine Kolombiyalı yıldızın transferini uzun süredir bekleyen damada Falcao yazılı sarı kırmızılı formayı giydirdi.

Düğün esnasında Falcao formasını giyen damadın bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Galatasaraylı taraftarlar arasında gündem olan videoya Falcao da kayıtsız kalmadı.

İsminin yazılı olduğu formayı giyen damat için mesaj atan yıldız isim "Yeni çiftimiz için en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar aşk" ifadelerini kullandı.

I wish the best for the new couple! Love forever !🧡_🧡 — Radamel Falcao (@FALCAO) 9 Eylül 2019