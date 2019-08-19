David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu
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David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı'nı çalıştıran David Blatt, Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
David Blatt, ülkemizde Anadolu Efes ve Darüşşafaka'yı çalıştırmıştı.

David Blatt, ülkemizde Anadolu Efes ve Darüşşafaka'yı çalıştırmıştı.

Blatt, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, birkaç ay önce hastalığına birincil ilerleyici MS teşhisi konulduğunu belirterek, "Hasta olduğumu öğrendiğimde hayatımın nasıl değişeceğiyle ilgili hissettiğim acı ve şoku atlattım. Hiçbir şekilde pes etmemeye karar verdim. Hastalığın bir tedavisi yok ama ölümcül de değil. Bu hastalıkla yaşamayı öğrenip hayatımı normal şekilde devam ettirebilmenin yollarını arayacağım. Asla pes etmeden, cesaret ve azimle hayatımı en iyi şekilde sürdürmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

  • Geçen yıl Olympiakos'un başına geçen ABD asıllı İsrailli başantrenör Blatt, daha önce Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka'yı çalıştırdı. İsrail ve Rusya milli takımlarında da başantrenörlük yapan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise Cleveland Cavaliers'ta görev aldı.

Anadolu Efes ve Darüşşafaka'dan Blatt için geçmiş olsun mesajı

Anadolu Efes tarafından yayımlanan mesajda, "Eski başantrenörlerimizden, deneyimli koç David Blatt'in MS hastası olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Koç David Blatt'e ve tüm MS hastalarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Darüşşafaka Tekfen'in mesajında ise "Birlikte önemli başarılara imza atığımız eski başantrenörümüz David Blatt'in MS hastalığına yakalandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Koç David Blatt'e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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