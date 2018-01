David Silva durumunu açıkladı

İspanyol oyuncu David Silva, merak edilen kişisel sorununa açıklık getirdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yıldız futbolcu, son günlerde uğraştığı problemin erken doğan oğluyla alakalı olduğunu duyurdu.

Silva, takım arkadaşlarına hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ederken şunları ifade etti:

Özellikle takım arkadaşlarıma, menajerime, kulübüme durumumu anladıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca oğlum Mateo'nun aşırı erken doğduğunu da paylaşmak istiyorum. Doktorların yardımıyla günden güne savaşmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun bu açıklamasının ardından kullanıcılar, Silva'ya destek mesajları yağdırdı.

Geçtiğimiz haftalarda maç kadrosuna alınmayan ve takım arkadaşlarının formasını göstererek destekte bulunduğu Silva'nın kanser olabileceği iddia edilmişti.

COMUNICADO OFICIAL: pic.twitter.com/8Ooaef92ro — David Silva (@21LVA) 3 Ocak 2018