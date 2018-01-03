PREMİER LİG

David Silva durumunu açıkladı

Manchester City'de durumu merak konusu olan David Silva, oğlunun erken doğduğunu ve hayatta kalmak için mücadele verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
31 yaşındaki David Silva bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı.

31 yaşındaki David Silva bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

İspanyol oyuncu David Silva, merak edilen kişisel sorununa açıklık getirdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yıldız futbolcu, son günlerde uğraştığı problemin erken doğan oğluyla alakalı olduğunu duyurdu.

Silva, takım arkadaşlarına hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ederken şunları ifade etti:

  • Özellikle takım arkadaşlarıma, menajerime, kulübüme durumumu anladıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca oğlum Mateo'nun aşırı erken doğduğunu da paylaşmak istiyorum. Doktorların yardımıyla günden güne savaşmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun bu açıklamasının ardından kullanıcılar, Silva'ya destek mesajları yağdırdı.

Geçtiğimiz haftalarda maç kadrosuna alınmayan ve takım arkadaşlarının formasını göstererek destekte bulunduğu Silva'nın kanser olabileceği iddia edilmişti.

Manchester City'de David Silva gizemi sürüyor
Manchester City'de David Silva gizemi sürüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen David Silva ile ilgili flaş iddialar gündeme geldi.Teknik direktör Pep Guardiola'nın 'kişisel nedenler'den dolayı diyerek Tottenham maçı öncesi kadrodan çıkardığı İspanyol yıldızın prostat kanseri olduğu öne sürüldü.De Bruyne forma numarasını işaret ettiSilva'nın Tottenham maçı kadrosundan çıkarılması sonrası takım arkadaşı Kevin De Bruyne attığı gol sonrası yıldız ismin forma numarası olan 21'i eliyle işaret ederek golü ona ithaf etmişti.Manchester City'li oyuncular destek mesajı gönderdiAynı şekilde Manchester City'li diğer futbolcular da maç sonrası oyuncunun formasıyla soyunma odasında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak Silva'ya destek olmuşlardı.Henüz oyuncu ya da kulüp tarafından bu iddialar teyit edilmedi ancak yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.Well done guys,that win is for you @21LVA #together #city #fight #untiltheend pic.twitter.com/ZabO6DGzIn&mdash; Fernandinho (@fernandinho) 16 Aralık 2017

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