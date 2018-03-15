SÜPER LİG

Demba Ba'ya iki yıllık yeni sözleşme

Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Senegalli forvet Demba Ba'ya, kulübü tarafından iki yıllık yeni sözleşme önerileceği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Demba Ba, Göztepe formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol kaydetti.

Demba Ba, Göztepe formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Adis Jahovic'i 1,5 milyon euroya Konya'ya sattıktan sonra 2 yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Demba Ba'yı kadrosuna katan Göztepe'de Senegalli yıldız hakkında soru işaretleri vardı. Ancak Sarı-kırmızılı takıma çok çabuk uyum sağlayan dünyaca ünlü oyuncu, 6 maçta 4 gol atınca İzmir'de adeta yeniden doğdu.

Fanatik'te yer alan habere göre kısa sürede taraftarın da sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki futbolcuyla devre arasında 6 aylık sözleşme imzalayan Göztepe, yeni kontrat hazırlığına girdi. Başkan Mehmet Sepil hafta sonuna kadar Demba Ba'yla bir araya gelerek iki yıllık yeni sözleşme önerecek.

Akademi çalışması planlanıyor

Göztepe'nin Demba Ba'yla ilgili planı yalnızca futbolculuğuyla ilgili değil. Altyapı hamlesi Demba Ba'nın Moussa Sow'la Senegal'de bir oyuncu akademisi bulunuyor. Ba ile akademi konusunda da bir çalışma yapılması planlanıyor. Senegal'deki yetenekli gençler Göztepe'nin her geçen gün gelişen altyapısında boy gösterme fırsatı bulacak. Bu yüzden Göztepe, Demba Ba'yla yapılacak yeni sözleşmeyi çok önemsiyor.

Demba Ba'dan Süper Lig'i sallayan gol
Demba Ba'dan Süper Lig'i sallayan gol

Süper Lig'de Sivasspor'u konuk eden Göztepe, Senegalli yıldız Demba Ba'nın attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti.Mücadelenin 35. dakikasında ceza sahasına oldukça uzak bir mesafede rakibinin önünden kayarak topu alan Demba Ba, sert bir şut çıkardı ve top çataldan içeri girdi.Sivasspor kalecisi Tolgahan'ı çaresiz bırakan golün ardından Göztepe taraftarı, tecrübeli futbolcunun lehine tezahüratlarda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar ise sosyal medyada Demba Ba'nın transfer edilmemesine tepki gösterdi."Hey Elon, Demba Ba'nın roketini gördün mü?"Göztepe Kulübü bu golü Elon Musk'ı etiketleyerek "Hey Elon, Demba Ba'nın roketini gördün mü?" şeklinde paylaştı.Hey Elon! Did you see @dembabafoot&#39;s rocket🚀? Huhh, it was amazing! 😳 @elonmusk&mdash; Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 25 Şubat 2018 Demba Ba Göztepe formasıyla çıktığı 4. maçında gol sayısını 2'ye çıkardı.İşte kare kare Demba Ba'nın Sivasspor'a attığı o gol;

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