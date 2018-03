Demba Ba'ya iki yıllık yeni sözleşme

Adis Jahovic'i 1,5 milyon euroya Konya'ya sattıktan sonra 2 yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Demba Ba'yı kadrosuna katan Göztepe'de Senegalli yıldız hakkında soru işaretleri vardı. Ancak Sarı-kırmızılı takıma çok çabuk uyum sağlayan dünyaca ünlü oyuncu, 6 maçta 4 gol atınca İzmir'de adeta yeniden doğdu.

Fanatik'te yer alan habere göre kısa sürede taraftarın da sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki futbolcuyla devre arasında 6 aylık sözleşme imzalayan Göztepe, yeni kontrat hazırlığına girdi. Başkan Mehmet Sepil hafta sonuna kadar Demba Ba'yla bir araya gelerek iki yıllık yeni sözleşme önerecek.

Akademi çalışması planlanıyor

Göztepe'nin Demba Ba'yla ilgili planı yalnızca futbolculuğuyla ilgili değil. Altyapı hamlesi Demba Ba'nın Moussa Sow'la Senegal'de bir oyuncu akademisi bulunuyor. Ba ile akademi konusunda da bir çalışma yapılması planlanıyor. Senegal'deki yetenekli gençler Göztepe'nin her geçen gün gelişen altyapısında boy gösterme fırsatı bulacak. Bu yüzden Göztepe, Demba Ba'yla yapılacak yeni sözleşmeyi çok önemsiyor.