SÜPER LİG

Deniz Türüç Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Kayserispor forması giyen Deniz Türüç için oyuncu artı para teklifinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Türüç, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

Deniz Türüç, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Kayserispor’un sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç için girişimlere başladı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan ve anlaşmasında “10 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi olan 26 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler, Kayserispor’a oyuncu takası artı para önerdi.

Deniz’in, sarı-lacivertli takımda oynamayı istediği belirtildi. Galatasaray'ın da gündeminde olan başarılı oyuncu için sarı-lacivertliler, bu transferi bitirerek ezeli rakibine çalım atmak istiyor.

Başkan Vekili Semih Özsoy da Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi.


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