Deniz Türüç Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe, Kayserispor’un sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç için girişimlere başladı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan ve anlaşmasında “10 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi olan 26 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler, Kayserispor’a oyuncu takası artı para önerdi.

Deniz’in, sarı-lacivertli takımda oynamayı istediği belirtildi. Galatasaray'ın da gündeminde olan başarılı oyuncu için sarı-lacivertliler, bu transferi bitirerek ezeli rakibine çalım atmak istiyor.

Başkan Vekili Semih Özsoy da Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi.