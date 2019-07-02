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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Deniz Türüç, Kayserispor'da mutlu olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Kayserispor formasıyla 144 maça çıkan Deniz Türüç, 28 gol atarken 24 de asist yaptı.

Kayserispor formasıyla 144 maça çıkan Deniz Türüç, 28 gol atarken 24 de asist yaptı.

Kayserispor forması giyen Deniz Türüç, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Türüç, kulübünün kendisine çok şey kattığını ve Kayserispor'da forma giymekten ötürü mutlu olduğunu dile getirdi.

26 yaşındaki futbolcunun yaptığı açıklama şu şekilde;

  • "Kayserispor'da 4 yıl boyunca futbol oynadım. Kulübüm bana çok şey kattı, ben de elimden geleni her zaman vermeye çalıştım. Bir yıl daha sözleşmem var. Avrupa'dan veya Türkiye'den gelen teklifler hem beni hem Kayserispor'u mutlu ettiği takdirde oturup konuşulur. Bunun haricinde daha önce de açıkladığım gibi kaptanı olduğum takımımda forma giymekten çok mutluyum. Sayın başkanım ve menajerim de konuya hakim ve ona göre davranıyorlar. Kayseri'de mutsuz olduğum söylentileri başta olmak üzere açıklamam dışındaki tüm haberler asılsızdır."

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