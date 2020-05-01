SÜPER LİG

Denizlispor'da şok üstüne şok: Apar topar ameliyata alındı

Denizlispor forması giyen Ganalı futbolcu Sackey'in bağırsak düğümlenmesi nedeniyle ameliyat edildiği ve 2 ay sahalardan ayrı kalacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Ön liberoda görev yapan Sackey, Denizlispor formasıyla 19 maça çıktı.

Ön liberoda görev yapan Sackey, Denizlispor formasıyla 19 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi. Daha önce Polonyalı kaleci Stachowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Gambiyalı Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, şimdi de Issac Sackey'in durumuna üzüldü.

Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi.

Denizlispor, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Sackey'in bonservisini almayı planlıyordu.

Bonservisi Alanyaspor'da bulunan Sackey'in 2021 yılında sözleşmesi sona eriyor.
Bonservisi Alanyaspor'da bulunan Sackey'in 2021 yılında sözleşmesi sona eriyor.

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