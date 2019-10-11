Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
SÜPER LİG

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek'le anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Özdilek, son olarak BB Erzurumspor'da görev almıştı.

Mehmet Özdilek, son olarak BB Erzurumspor'da görev almıştı.

Hafta başında Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor’da teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek getirildi.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul’da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi ve yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek saat 14.00’te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.


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