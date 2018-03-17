Derbi performansı bekliyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i oyuncularına adeta ezberlettiriyor. Siyah-beyazlıların bu sezon büyük maçlarda ortaya koyduğu performansı örnek gösteren Güneş, Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında ortaya konulan oyunu, Başakşehir karşısında da görmek istiyor. Yarın oynanacak olan maç öncesinde takımı toplayarak sinevizyon gösterisi eşliğinde bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, “Şampiyonlar Ligi geride kaldı. Lige odaklandığımızda nasıl bir reaksiyon gösterdiğimiz ortada. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında ortaya koyduğunuz oyunun aynısını bekliyorum. Bu maçı kazanırsak yolumuz çok ciddi şekilde açılır” dediği öğrenildi. Başakşehir'in maç içerisindeki artıları ve eksilerini takıma izleten Güneş, karşılaşmanın başından itibaren baskı kurulmasını istedi. Sakat oyuncuların durumunun düzelmesi de deneyimli teknik adamı sevindiren bir başka unsur. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden birisi olan Başakşehir'e karşı kadroyu değiştirmek zorunda kalamayacak olan Güneş, bütün kozlarını sahaya sürecek. Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, Süper Lig'i düşünerek rotasyona giden başarılı çalıtırıcı, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte normal kadrosuna dönecek.

NAMAĞLUP SERİSİNİ UZATMAK İSTİYOR

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak. Ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yenen, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup etti. Yarın Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu zorlu periyotta galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor. Beşiktaş bu sezon ayrıca, ligin 3. haftasından itibaren, Bursaspor'u 2-1, Karabükspor'u 1-0, Konyaspor'u da 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış, bu istatistiği 6. haftadaki 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle sonlanmıştı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak. Ligde daha önce 9 ila 16. haftalarda üst üste 8 maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, aynı performansı 18 ile 25. haftalar arasında da gösterdi. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan, 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e yenilmezse bu seriyi 9 maça çıkaracak.

Babel'in 100. maç gururu

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yarın oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkacak. Türkiye kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa forması altında başlayan Babel, iki sezon geçirdiği lacivert-beyazlı ekipte toplam 58 kez görev aldı. Beşiktaş kariyerinde ise 41 müsabakaya çıkan Babel, böylelikle Süper Lig'de 99. maça ulaşmış oldu. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa'daki ilk sezonunda oynadığı 29 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, bir sonraki sezon görev yaptığı 29 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Ain'e transfer olan 31 yaşındaki futbolcu daha sonra İspanya'nın yolunu tuttu. Deportivo La Coruna'da yarım sezon görev yapan Babel, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'e geri dönmüştü.