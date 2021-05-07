Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Derbinin en değerli futbolcusu Galatasaraydan
FUTBOL FUTBOL

Derbinin en değerli futbolcusu Galatasaray'dan

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 1 milyar 858 milyon TL. Gedson Fernandes oynaması durumunda 12 milyon 500 bin euro ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak.

Haber Merkezi İHA
Derbinin en değerli futbolcusu Galatasaraydan
Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi 2-0 Beşiktaş kazanmıştı.

Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak Galatasaray ile Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 99 milyon euroluk değeriyle ligdeki takımlar arasında ilk sırada yer alıyor. Kartal’ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 87 milyon euro ve üçüncü sırada bulunuyor.

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 858 milyon TL.

En değerlisi Gedson

Galatasaray’ın Portekizli futbolcu Gedson Fernandes oynaması durumunda 12 milyon 500 bin euro ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao’nun 12 milyon, Henry Onyekuru ve Christian Luyindama’nın da 7 milyon euro değeri bulunuyor.

Beşiktaş’ın ise en değerli isimi 10 milyon euro değeri ile Vincent Aboubakar. Sakatlığı bulunan Aboubakar’ın derbide oynaması beklenmezken, siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ile Cyle Larin’in de 9 milyon euro piyasa değeri var.

Süper Lig'de kritik hafta: Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir
SPOR
Süper Lig'de kritik hafta: Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir


Abone Ol Google News
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Hisar A göreve hazır

Hisar A göreve hazır

​Havadaki tüm hedefleri etkisiz hale getirecek.
Aşkınan Koşan Yorulmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir yılını anlatan kitap hazırlandı

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması.

​İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması

Piyasa değeri 40 milyon lira

Piyasa değeri 40 milyon lira

Sahte belgeli lüks araç operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.