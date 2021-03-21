Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR’ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.
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Dolmabahçe’de dev randevu
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Ergin Aslan: Fenerbahçe'nin oyun olarak, Beşiktaş'ın skor olarak ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bence derbiyi bir farkla Beşiktaş kazanır
Ahmet Çakar: Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilmeyecek
Cüneyt Kaşeler: Beşiktaş maçın favorisi ama ilk golü atanın kazanacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hatta ilk golü atanın farklı kazanacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum
Abdülkerim Durmaz: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Sinan Engin: Beşiktaş bir adım önde
Veli Yiğit: Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe
Fırat Günayer: Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
Barış Yurduseven: Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
Wesley Sneijder: Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe
İbrahim Toraman: Favori Beşiktaş
Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi 4-3 Beşiktaş kazanmıştı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tahminleri
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Beşiktaş ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe, bugün Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Dev derbiye saatler kala heyecan giderek artarken, spor yorumcularının mücadeleyle ilgili tahminlerini sizler için derledik.