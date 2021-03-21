Spor Dev derbinin VAR hakemi açıklandı
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Dev derbinin VAR hakemi açıklandı

Süper Lig’in 31. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Haber Merkezi İHA
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR’ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.

Dolmabahçe’de dev randevu
SPOR
Dolmabahçe’de dev randevu


Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tahminleri
FOTOĞRAF 11
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Ergin Aslan: Fenerbahçe'nin oyun olarak, Beşiktaş'ın skor olarak ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bence derbiyi bir farkla Beşiktaş kazanır
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Ahmet Çakar: Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilmeyecek
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Cüneyt Kaşeler: Beşiktaş maçın favorisi ama ilk golü atanın kazanacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Hatta ilk golü atanın farklı kazanacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum
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Abdülkerim Durmaz: Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
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Sinan Engin: Beşiktaş bir adım önde
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Veli Yiğit: Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe
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Fırat Günayer: Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
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Barış Yurduseven: Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
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Wesley Sneijder: Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe
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İbrahim Toraman: Favori Beşiktaş
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Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi 4-3 Beşiktaş kazanmıştı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tahminleri
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Beşiktaş ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe, bugün Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Dev derbiye saatler kala heyecan giderek artarken, spor yorumcularının mücadeleyle ilgili tahminlerini sizler için derledik.
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