Spor Devler Liginde eşleşmeler belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Devler Liginde eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Çeyrek final

  • Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
  • Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
  • Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
  • Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

Yarı final

  • Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
  • Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Final Paris'te

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

İstanbulda kar etkili oluyor

İstanbul'da kar etkili oluyor

​Gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.
Türkiye ekonomisine güven arttı

'Türkiye ekonomisine güven arttı'

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Londra'da önemli açıklamalar.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı Mehmet Akif Ersoyun şiirinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

​Rusların S-400'üne de gerek kalmayacak.
Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

​Pencereye çıktı nefes almaya çalıştı.
Rüzgar gibi geçtiler

Rüzgar gibi geçtiler

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde renkli görüntüler.

Salgın tetiklemişti, Rusya Ukrayna savaşıyla artışa geçti.

​Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 5 binden fazla yaptırım kararı alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.