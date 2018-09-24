Devlerin buluşması

Süper Lig’de 6. Haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Süper Lig’e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Konyaspor’u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb’e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

Ligde 5 haftada 6 puan alabilen sarı-lacivertliler, Süper Lig’de Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Skrtel’in durumu belirsiz. Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel, dün yapılan son antrenmana da katılmadı. Slovak futbolcunun yerine derbide ilk 11’de sahaya Diego Reyes’in çıkacağı öğrenildi.

Milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali’nin İsmail’in yerine ilk 11’de oynaması bekleniyor. Fenerbahçe’de ayrıca yeni transfer Tolga Ciğerci’nin uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş ise Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy’e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç’in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu. Beşiktaş, Kadıköy’e Gary Medel’den yoksun gidecek.

Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano’nun durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı kesinlik kazanmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Fenerbahçe derbisinde forvette Ryan Babel’e görev vermesi, Medel’in yokluğunda orta alanda Tolgay Arslan ile Necip Uysal arasında tercih yapması bekleniyor.

Fenerbahçe 132 Beşiktaş 124

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün yapacakları Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 347 kez karşılaştı. 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4’ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11’ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.

Derbi kapalı gişe

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi kapalı gişe olacak. Sarı-lacivertli takım derbide kasasını dolduracak. Fenerbahçe, bilet satış geliri ve lisanslı taraftar ürünleriyle, derbiden en karlı çıkan kulüp olacak. Sezon başında 40 bini aşkın kombine satan Fenerbahçe, derbide 5 milyon TL’yi aşacak bir gelir bekliyor.

Kazanmak zorundayız

Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, Beşiktaş derbisinde kader maçına çıkacak. Derbide puan kaybedilmesi durumunda radikal kararlar alınacak ve Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesi gündeme gelebilir. Yönetim derbide puan kaybedilmesi durumunda Cocu’nun istifasını isteyecek, genç çalıştırıcı istifa etmezse görevden alınacak. Tüm bu gelişmeler karşısında Beşiktaş derbisi öncesi oyunculara uyarılarda bulunan Cocu, kritik ve önemli bir maça çıkacaklarını, bir anlamda taraftarlara özür maçı olacaklarını dile getirerek, “Lige kötü bir başlangıç yaptık. Büyük takımlar zor günlerde ayağa kalkma refleksini gösterebilen takımlardır. Hem camia hem de bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanarak kötü gidişe son vermeliyiz. Önemli olan takım performansı bireysel performans değil. Sahada daha arzulu ve agresif bir takım görmek istiyorum. Herkesin sahada savaşmasını istiyorum. Bu bizim bir anlamda özür maçımız. Artık hataya yer yok. Sahada sakin kalmalıyız, sabırlı olmalıyız. Gerçek gücümüzü göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

DERBİDEKİ UMUTLARI SLİMANİ, AYEW VE BENZİA

Phillip Cocu’nun Beşiktaş derbisindeki derbideki silahları Ayew, Slimani ve Benzia olacak. Hollandalı teknik adam 3 isimle bire bir konuşmalar yaparak, onlardan beklentilerini anlatıyor. Taktik çalışmalarda bu üç oyuncuyla yakından ilgilenen Cocu, derbide bu 3 oyuncunun performansının derbinin sonucunu belirleyeceğini ifade ediyor. Benzia orta sahada takımın kilit ismi olacak, oyunun Benzia üzerinden yönlendirileceği belirtildi. Hollandalı teknik adam, Benzia’dan dikine oynamasını ve derinlemesine paslarla takım arkadaşlarını pozisyona sokmasını istiyor. Cezayirli orta saha ile hücum arasındaki pas bağlantısını sağlayacak ve ceza sahasına girerek gol arayacak, paslarıyla Slimani’yi besleyecek. Cezayirli golcü Slimani de 1 numaralı hücum silahı olacak. Slimani’yi hücum bölgesinde kanattan Ayew ile merkezden Benzia destekleyecek. Antrenmanlarda attığı gollerle dikkat çeken Slimani Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandı.