Devletin zirvesi Fenerbahçe'yi konuşuyor

Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda Hazine Bakanı Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır arasındaki "Fenerbahçe’nin hali" diyaloğu, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’ün de aralarında bulunduğu katılımcıları güldürdü.
O anlar TVNET kamerasına böyle yansıdı;
Reform Grubu Toplantısında Hazine Bakanı Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır arasındaki “Fenerbahçe’nin hali” diyaloğu, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’ün de aralarında bulunduğu katılımcıları güldürdü. O anlar TVNET kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/neTCheTlqb
Reform Grubu Toplantısında Hazine Bakanı Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır arasındaki “Fenerbahçe’nin hali” diyaloğu, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’ün de aralarında bulunduğu katılımcıları güldürdü. O anlar TVNET kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/neTCheTlqb— tvnet (@tvnet) 11 Aralık 2018
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