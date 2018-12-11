Devletin zirvesi Fenerbahçe'yi konuşuyor

Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda Hazine Bakanı Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır arasındaki "Fenerbahçe’nin hali" diyaloğu, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’ün de aralarında bulunduğu katılımcıları güldürdü.

O anlar TVNET kamerasına böyle yansıdı;