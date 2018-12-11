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Devletin zirvesi Fenerbahçe'yi konuşuyor

Hazine Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır arasında Fenerbahçe'nin 17. sıraya gerileyerek küme düşme hattında yer almasıyla ilgili esprili bir diyalog yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak ile Bozkır'ın Fenerbahçe diyaloğu güldürdü.

Albayrak ile Bozkır'ın Fenerbahçe diyaloğu güldürdü.

Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda Hazine Bakanı Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır arasındaki "Fenerbahçe’nin hali" diyaloğu, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’ün de aralarında bulunduğu katılımcıları güldürdü.

O anlar TVNET kamerasına böyle yansıdı;

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