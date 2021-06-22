Dibe vurduk

A Milli Takım’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlar eleştiri konusu olurken, Türk futbolu adeta dibe vurdu. Aslında uzun süredir Türk futbolundaki yapısal problemler tartışılıyordu. Gerek kulüp takımları nezdinde gerekse Milli takım düzeyinde uluslararası arenada çizilen kötü görüntü, şapkayı bir kez daha önümüze koymamız gerektiğini gösterdi. Teknik Direktör Şenol Güneş liderliğinde EURO 2020’ye katılan ay-yıldızlı ekibimiz, A Grubu’nda İtalya, Galler ve İsviçre’ye 3 maçta da kaybetti. Turnuvayı sadece 1 gol atarak bitiren Türkiye, ortaya koyduğu futbolla da turnuvanın en kötü takımları arasında yer aldı. Yaşanan süreç hem Türkiye Futbol Federasyonu’nun hem teknik heyetin hem de futbolcuların eleştirilmesine neden oldu. Milli Takımın istikrarsız süreci de, problemlerin sadece sonuçlardan ibaret olmadığını gösteriyor.

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KULÜPLER DE AYNI