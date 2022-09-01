Pelkas Hull City'e transfer oldu

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Paok'tan transfer edip 2023 yılına kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Pelkas'ın Fenerbahçe performansı
Yunan futbolcu, 2020-21 sezonunda Süper Lig'de 32 maça çıktı. Pelkas, bu süreçte 7 gol 8 asistlik performans sergiledi. 2021-22 sezonunda 23 maça çıkan Pelkas, sadece 4 gollük katkı sunabildi. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte Pelkas, yeni sezonda hiçbir müsabakada forma şansı bulamamıştı.
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Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur.
Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/Y3xlInYyKP
Bilgilendirme
✍️ We are delighted to announce the signing of Dimitrios Pelkas on a season-long loan from Fenerbahçe!
Welcome to Hull City, @pelkas! 🇬🇷@GiacomCM #hcafc
✍️ We are delighted to announce the signing of Dimitrios Pelkas on a season-long loan from Fenerbahçe!