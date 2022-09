Pelkas Hull City'e transfer oldu

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Paok'tan transfer edip 2023 yılına kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pelkas'ın Fenerbahçe performansı

Yunan futbolcu, 2020-21 sezonunda Süper Lig'de 32 maça çıktı. Pelkas, bu süreçte 7 gol 8 asistlik performans sergiledi. 2021-22 sezonunda 23 maça çıkan Pelkas, sadece 4 gollük katkı sunabildi. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte Pelkas, yeni sezonda hiçbir müsabakada forma şansı bulamamıştı.

REKLAM

Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur.



Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/Y3xlInYyKP — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2022