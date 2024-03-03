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Spor

Dolmabahçe'de derbi ateşi

Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray ile bu sezon kendisine üçüncülük hedefi koyan Beşiktaş, bugün Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'na veda eden sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini korumak adına, siyah-beyazlılar ise evinde taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek için sahaya çıkacak.

09:30 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 09:59 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fernando Santos - Okan Buruk
Fernando Santos - Okan Buruk

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev derbi beIN Sports 1'den yayınlanacak.


Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen ancak Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için sahada olacak. Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve hedef olara üçüncülük ve Türkiye Kupası'nı belirleyen Beşiktaş ise son 3 maçını kazandı. Siyah-beyazlılar taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek için mücadele edecek.


Beşiktaş'ta 3 eksik var

Ev sahibi Beşiktaş'ta ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında gördükleri 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bir diğer eksik ise sakatlığı devam eden Tayfur Bingöl olacak.





Oliveira kadro dışı

Konuk takım Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier derbide forma giyemeyecek. Sergio Oliveira da Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.



Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Musrati, Amartey, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi






#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
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