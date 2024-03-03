Dolmabahçe'de derbi ateşi

Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen ancak Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için sahada olacak. Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve hedef olara üçüncülük ve Türkiye Kupası'nı belirleyen Beşiktaş ise son 3 maçını kazandı. Siyah-beyazlılar taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek için mücadele edecek.