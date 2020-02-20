'Dört Büyükler'in başkanları bir araya geliyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu açık oturuma davet etti.
TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır."
TSYD 4 KULÜP BAŞKANINI AÇIK OTURUMA DAVET ETTİ
TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de @Fenerbahce , @GalatasaraySK , @Besiktas ve @Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. https://t.co/fRzHMtPwHy pic.twitter.com/FkpAWmUVu1
TSYD 4 KULÜP BAŞKANINI AÇIK OTURUMA DAVET ETTİ
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