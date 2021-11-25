Spor Dorukhan Toközden transfer itirafı "Avrupa ve Türkiyeden teklifler aldım"
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Dorukhan Toköz'den transfer itirafı: "Avrupa ve Türkiye'den teklifler aldım"

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, bordo-mavili takıma transfer süreci hakkında konuştu. Avrupa ve Türkiye'den birçok teklif aldığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin transferinde etkili olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Dorukhan Toközden transfer itirafı: Avrupa ve Türkiyeden teklifler aldım
Basın mensuplarına poz verdi.

Dorukhan Toköz, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde VavaCars Fatih Karagümrük ile hafta sonu deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genç futbolcu, her kariyerde inişler çıkışlar olabildiğini belirterek, "En son şampiyonluk yaşadım da buraya geldim. Sakatlıkla ilgili hiçbir şey kalmadı, çok şükür geçti. Sağ olsun burada sağlık ekibi, herhangi bir sıkıntım olduğunda ilgileniyor. İyi gidiyoruz, şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz" diye konuştu.

Şu an puan farkı olarak önde olduklarını ancak ikinci yarının çok daha önemli olacağını vurgulayan Dorukhan Toköz, "Önümüzde bizi bekleyen çok zor maçlar var. İnşallah burada şampiyon olduktan sonra sonu Avrupa olur. Burada mesaimizi tamamladıktan, şampiyon, şampiyonluklar gördükten sonra inşallah Avrupa'ya gideriz" ifadesini kullandı.

"Nerede ihtiyaç olursa orada oynuyorum"

Dorukhan Toköz, Peres'in yokluğunda savunmanın sağında görev yapmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

  • "Ben normalde orta saha oyuncusuyum. Ama Eskişehirspor ve Beşiktaş'ta sağ bek oynadığım dönemler oldu. Benim için mevki fark etmiyor. Nerede ihtiyaç olursa, hoca nerede görev verirse orada oynuyorum. Bu aralar sağ bekte ihtiyaç oldu, Bruno Peres sakatlanmıştı, hocam öyle layık gördü, orada oynattı. Şu anlık bir sıkıntı yok, hoca nerede görev verirse orada oynarım."

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"Uyum sağlamak kolay oldu"

Trabzonspor'a çok kısa sürede adapte olduğunu kaydeden Dorukhan, "Ailem de yalnız bırakmıyor. Burada milli takımlardan çok arkadaşım var. Ortam da çok iyi. Arkadaşlarımla beraber bir arada yemek yiyoruz, yakın oturuyoruz, beraber çay içiyoruz. Ortam olarak da arkadaşlık olarak da çok iyi. Uyum sağlamak, eskiden tanıdığım arkadaşlarım da olduğundan dolayı benim için kolay oldu" dedi.

"Söylemlerden çok etkilendiğimizi söyleyemem"

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında avantajlı durumda olması sebebiyle kamuoyunda oluşan şampiyonluk söylemleri konusunda temkinli olduklarını dile getiren Dorukhan, şöyle devam etti:

  • "Söylemlerden çok etkilendiğimizi söyleyemem. Öncelikle işimize bakmamız lazım. Takım arkadaşlarımızla da aramızda böyle konuşuyoruz. Biz bu rehavete kapılmak istemiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Çünkü her maç bizim için çok önemli. Kendi içimizde konsantrasyonumuzu bozmadan devam ediyoruz. Çünkü biz eğer bir maç kaybedersek Allah korusun kötü gidersek farklı yorumlar yapılacak. O nedenle biz iyi giderken de çok dikkat etmemeye çalışıyoruz. Allah korusun, bir şey olursa yine dikkat etmeden yolumuza devam edeceğiz."

Dorukhan, Trabzonspor'a transfer sürecini de anlatarak, şunları söyledi:

  • "Ben ilk sözleşmem bittiğinde Avrupa'ya gitmek istediğimi söylemiştim menajerime. O ara hem Avrupa hem Türkiye içinden bir sürü takımdan teklif geldi ama o ara Abdullah hoca ile konuştum. O arada Abdülkadir, Uğurcan ile çok konuştum. Bu sene hocamızın şampiyonluğu çok istediğini, çok iyi bir takım kuracağını, çok güzel proje olacağını söyledi. Abdullah hocayla daha önce çalışmıştım. Ama onun döneminde sakatlık yaşamıştım, yarım kalmıştı. Hoca benimle böyle konuştuğu için, arkadaşlarım da aradı, çok güzel olacağını söyledi hepsi. Ben Trabzonspor'u, seçtim. Çok güzel birliktelik oldu. "

"Milli formayı almak istiyorum"

Dorukhan, milli takım hedefine ilişkin de "Önce Trabzonspor'da başarılı olmak istiyorum, 5 ay sonra milli takım arası var. Ondan sonra milli takıma gidip orada formayı almak istiyorum. Tabii ki hepimizin hedefi milli takım, orası çok özel bir yer. Oraya gitmek herkesin hayali" değerlendirmesinde bulundu.

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