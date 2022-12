Maradona'nın Messi'ye hediyesi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı devirerek 36 yıllık hasretine son veren Arjantin'in tarihi başarısı dünya basınında birinci sayfalarda yer buldu.

İspanyol spor gazetesi Marca, "Tarihin en iyi finali. Leo artık layık olduğu Dünya Kupası'nın sahibi" diye yazdı.

Messi'nin maç sonrasında basına açıklamalarında, "Diego (Maradona) bu kupayı bana hediye edecekti. Kariyerimi bu kupayla kapatmak istiyordum. Artık daha fazlasını isteyemem" şeklindeki ifadesi İspanyol basınında öne çıktı.

El Mundo Deportivo, "Messi, tarihin en iyisi" derken, Sport gazetesi de "Tanrı'nın eli" yakıştırmasını bu kez Messi için kullandı.

Ne final! Ne dram! Ne delilik!

İngiliz kanalı BBC, "Maçın adamı Messi!" ifadelerine yer verirken, Daily Mail gazetesi, "Tüm zamanların en önemli maçı" dedi. The Sun Messi için "En büyük" diye yazarken, The Daily Telegraph "Messi en iyisi olduğunu ispatladı" başlığını attı. The Independent "Messi ışıltılı kariyer özgeçmişindeki tek boşluğu doldurdu" manşeti atarken, The Mirror da "Tarihin en iyisi!" başlığını kullandı. Almanya'dan Bild de "Ne final! Ne dram! Ne delilik!" ifadelerine yer verdi.

"Gururun taç giyme töreni"

İtalyan La Gazzetta dello Sport, "Messi, Tanrı'nın ayağı", Corriere dello Sport "MaraDoha", La Stampa "Dünyanın kralı", II Messaggero ise "Dünya O'nun ayakları altında" manşetini attı. Fransız L'Equipe ise "Gerçeküstü bir senaryo" dedi. Arjantin'den Clarin "Bir ülkenin mutluluğu" başlıklı haberinde, "Katar'daki maceranın sonu rüya gibiydi" dedi. Ole de "Sarılın, haykırın. Mbappe'ye rağmen dünya şampiyonuyuz" diye yazdı. La Nacion ise "Gururun taç giyme töreni" başlığını kullandı.

