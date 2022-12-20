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Maradona'nın Messi'ye hediyesi

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, finalde Fransa'yı penaltı atışlarında yenerek kazanan Arjantin, dünya basınının manşetlerini süsledi. İspanyol Marca Gazetesi, Messi'nin maç sonu "Maradona bu kupayı bana hediye edecekti. Artık fazlasını isteyemem" açıklamasına yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya basınında Arjantinin şampiyonluğu ve Messiyle ilgili atılan manşetler
Messi kariyerine Dünya Kupası'nı da ekledi.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı devirerek 36 yıllık hasretine son veren Arjantin'in tarihi başarısı dünya basınında birinci sayfalarda yer buldu.

İspanyol spor gazetesi Marca, "Tarihin en iyi finali. Leo artık layık olduğu Dünya Kupası'nın sahibi" diye yazdı.

Messi'nin maç sonrasında basına açıklamalarında, "Diego (Maradona) bu kupayı bana hediye edecekti. Kariyerimi bu kupayla kapatmak istiyordum. Artık daha fazlasını isteyemem" şeklindeki ifadesi İspanyol basınında öne çıktı.

El Mundo Deportivo, "Messi, tarihin en iyisi" derken, Sport gazetesi de "Tanrı'nın eli" yakıştırmasını bu kez Messi için kullandı.

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Ne final! Ne dram! Ne delilik!

İngiliz kanalı BBC, "Maçın adamı Messi!" ifadelerine yer verirken, Daily Mail gazetesi, "Tüm zamanların en önemli maçı" dedi. The Sun Messi için "En büyük" diye yazarken, The Daily Telegraph "Messi en iyisi olduğunu ispatladı" başlığını attı. The Independent "Messi ışıltılı kariyer özgeçmişindeki tek boşluğu doldurdu" manşeti atarken, The Mirror da "Tarihin en iyisi!" başlığını kullandı. Almanya'dan Bild de "Ne final! Ne dram! Ne delilik!" ifadelerine yer verdi.

"Gururun taç giyme töreni"

İtalyan La Gazzetta dello Sport, "Messi, Tanrı'nın ayağı", Corriere dello Sport "MaraDoha", La Stampa "Dünyanın kralı", II Messaggero ise "Dünya O'nun ayakları altında" manşetini attı. Fransız L'Equipe ise "Gerçeküstü bir senaryo" dedi. Arjantin'den Clarin "Bir ülkenin mutluluğu" başlıklı haberinde, "Katar'daki maceranın sonu rüya gibiydi" dedi. Ole de "Sarılın, haykırın. Mbappe'ye rağmen dünya şampiyonuyuz" diye yazdı. La Nacion ise "Gururun taç giyme töreni" başlığını kullandı.

Milli takımı bırakacak mı? Messi'den açıklama geldi
SPOR
Milli takımı bırakacak mı? Messi'den açıklama geldi

Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor:
FOTOĞRAF 14
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı.
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Mücadele sonrasında Lionel Messi, Dünya Kupasını muhteşem bir törenle havaya kaldırdı.
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Arjantinin şampiyonluğu dünya basınında da geniş yer buldu. İşte Arjantin ve Messi için atılan manşetler:
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The Independent: Messinin anısı
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The Guardian: Dünyanın Kralı!
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Mirror: Tarihin gelmiş geçmiş en iyisi!
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A Bola: Messi ölümsüz
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O Jogo: Messi, ter ve gözyaşı
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Sun Sport: Destan!
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Liberation: Efsaneler
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Marca: Messi havalarda uçuyor
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LEquipe: Başımız dik!
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AS: Gökyüzünde!
Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor: "Tarihin en iyisi"
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı ve tarihinde üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen final mücadelesinin ardından Arjantin'in şampiyonluğa ulaşması, dünya basınında geniş yer buldu.

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