Dünya Kupası Elemeleri maçında şike iddiası

Gana, pazar günü oynanan maçta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in tartışmalı penaltı golüyle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etmişti.

SASA Başkanı Danny Jordaan, basına yaptığı açıklamada, maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Jordaan, bu konuda FIFA'ya şikayette bulunduklarını duyurdu.

Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetti.

İşte maçta tartışma çıkaran o penaltı kararı:

South Africa will make a formal complaint and seek a replay after “questionable decisions” in their 1-0 World Cup qualifying loss to Ghana, including this penalty... pic.twitter.com/UHrI8qbv9c REKLAM November 16, 2021