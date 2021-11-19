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Dünya Kupası Elemeleri maçında şike iddiası

Güney Afrika Futbol Federasyonu (SASA), 14 Kasım'da Gana ile oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvuru yaptı.

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Haber Merkezi AA
Dünya Kupası Elemeleri maçında şike iddiası
Tartışma çıkaran penaltı pozisyonu

Gana, pazar günü oynanan maçta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in tartışmalı penaltı golüyle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etmişti.

SASA Başkanı Danny Jordaan, basına yaptığı açıklamada, maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Jordaan, bu konuda FIFA'ya şikayette bulunduklarını duyurdu.

Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetti.

İşte maçta tartışma çıkaran o penaltı kararı:

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