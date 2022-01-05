Süper Lig'in yıldızı Edin Visca artık Trabzonspor forması giyecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca ile birlikte kameraların karşısına geçti ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu'nun mesajlarından öne çıkanlar şöyle;
- -"3,5 yıldır en çok zorlandığım transferdi diyebilirim."
- -"Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Bu saat itibariyle neticelendirmiş bulunuyoruz."
- -"Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
- -"Visca'nın menajerine çok teşekkür ediyorum. 3-5 anlaştığımız menajerden bir tanesiydi."
Edin Visca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Şampiyonluk için Trabzonspor'a gidiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum."
- -"Bana çok teklif geldi. Ama yıllardır beni isteyen başka bir camia olmadı. 4 yıl önce de görüşmüştük. Trabzonspor'a gideceğim için çok mutlu, çok hırslı, çok istekliyim."
Edin Visca'nın sözleşme detayları belli oldu
- Trabzonspor, Visca transferinin detaylarını açıkladı. oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, Başakşehir'e de 4.3 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Bu sezon Visca 750 bin euro kazanacak, gelecek sezondan itibaren ise 1.5 milyon euro gelir elde edecek.
Trabzonspor’un Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca’nın maliyeti de belli oldu.
- "Profesyonel futbolcu Edin Visca’nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir’e sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (üç) taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro ödenecektir."
Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca: "Şampiyonluk için Trabzonspor'a gidiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum."#EdinVisca #Trabzonspor pic.twitter.com/as7c0BVwgH
Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca: "Şampiyonluk için Trabzonspor'a gidiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum."#EdinVisca #Trabzonspor pic.twitter.com/as7c0BVwgH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 5, 2022