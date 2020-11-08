Efsane isimden yıllar sonra gelen itiraf: Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdik

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Bülent Korkmaz, katıldığı özel bir yayında açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Türk futbolunun en önemli sorunlarından birinin istikrar olduğunu söyledi ve UEFA kupası aldıkları dönem sonrasını işaret etti.

Bülent Korkmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"UEFA kupasından sonra yanlışlıklar yapılmasaydı Şampiyonlar Ligi'ni de kazanabilirdik. 2000 ruhu denmesine kızıyorum. Zaten 3-4 yıllık birlikteliklerin sonucunda başarılar geliyor. Liverpool'un şampiyonluğu ya da Atalanta'nın şu anda geldiği nokta gibi. Biz de hep yap-boz. Doğru adımlar ve istikrar çok önemli. Fatih Terim'e inandı o dönemde yönetim. 4 senenin sonunda şampiyonluk geldi. Sonra Lucescu dönemi o dönem de iyiydi. 2 yıl iyi gidiş vardı. Şampiyon olunan sezonun sonunda yollar ayrıldı. Keşke inanılmaya devam edilseydi."