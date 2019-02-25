ASYA LİGLERİ

El İttihad Slaven Bilic'in görevine son verdi

Suudi Arabistan ekibi El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollar ayrıldı. Yeni takımında önemli paralar harcayarak transferler yapan tecrübeli teknik adam buna rağmen istenilen sonuçları alamadı ve görevine son verildi.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş'tan sonra West Ham United ile anlaşan Slaven Bilic, son olarak Suudi Arabistan ekibi El İttihad'da çalışmıştı.

Beşiktaş'tan sonra West Ham United ile anlaşan Slaven Bilic, son olarak Suudi Arabistan ekibi El İttihad'da çalışmıştı.

Fotoğraf: EDDIE KEOGH / Reuters

Suudi Arabistan takımı El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de El İttihad'ın başına geçmişti.

  • Devre arasında Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Medipol Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden El İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.
El İttihad, Bilic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şilili teknik adam Jose Luis Sierra'yı getirdi.

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