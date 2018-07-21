Eljif Elmas'tan Feyenoord'a mükemmel gol

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile karşılaştığı maçta Makedon futbolcu Eljif Elmas harika bir gole imza attı. Genç oyuncunun attığı golle Fenerbahçe, Feyenoord karşısında 1-0 öne geçti. Eljif Elmas'ın Feyenoord'a attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
İşte Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'la Feyenoord karşısında bulduğu müthiş gol;
Elif Elmas, Feyenoord ağlarını böyle sarstı #Fenerbahce pic.twitter.com/ZzIv7vyp0G
Elif Elmas, Feyenoord ağlarını böyle sarstı #Fenerbahce pic.twitter.com/ZzIv7vyp0G— FanatikTV (@fanatik_webtv) 21 Temmuz 2018
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