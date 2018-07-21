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Eljif Elmas'ın Feyenoord'a attığı golü izle (Eljif Elmas gol izle)

Eljif Elmas'tan Feyenoord'a mükemmel gol

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile karşılaştığı maçta Makedon futbolcu Eljif Elmas harika bir gole imza attı. Genç oyuncunun attığı golle Fenerbahçe, Feyenoord karşısında 1-0 öne geçti. Eljif Elmas'ın Feyenoord'a attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eljif Elmas, Feyenoord'a attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Eljif Elmas, Feyenoord'a attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile karşılaştığı maçta Makedon futbolcu Eljif Elmas harika bir gole imza attı. Genç oyuncunun attığı golle Fenerbahçe, Feyenoord karşısında 1-0 öne geçti. Eljif Elmas'ın Feyenoord'a attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

İşte Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'la Feyenoord karşısında bulduğu müthiş gol;


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