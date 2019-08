Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Son olarak Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Olympiakos'un kadrosunda bulunan ve bonservisi elinde olan Nijeryalı futbolcu Emenike'nin yeni adresi Belçika oldu.

32 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Westerlo ile anlaşmaya vardı.

Belçika ekibiyle idmanlara çıkan Emenike'nin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Emenike daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giymişti.