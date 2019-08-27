Emenike'nin yeni takımı belli oldu
AVRUPA LİGLERİ

Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Belçika ekibi Westerlo ile anlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emenike, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 93 maçta 25 gol atarken 22 de asist yapmıştı.

Emenike, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 93 maçta 25 gol atarken 22 de asist yapmıştı.

Son olarak Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Olympiakos'un kadrosunda bulunan ve bonservisi elinde olan Nijeryalı futbolcu Emenike'nin yeni adresi Belçika oldu.

32 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Westerlo ile anlaşmaya vardı.

Belçika ekibiyle idmanlara çıkan Emenike'nin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Emenike daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giymişti.


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