Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor

38 yaşındaki Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.
Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferi, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanacak.
Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.
Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.
Mehmet Ayan [@mehmetayan75], @tvnet ekranlarında yayınlanan #4X4Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili ses getiren açıklamalarda bulundu: ''Yeni Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu kuruyor...''👇 pic.twitter.com/xbEZEwDgsy
Mehmet Ayan [@mehmetayan75], @tvnet ekranlarında yayınlanan #4X4Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili ses getiren açıklamalarda bulundu: ''Yeni Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu kuruyor...''👇 pic.twitter.com/xbEZEwDgsy— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Mayıs 2019
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