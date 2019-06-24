SÜPER LİG

Emre Belözoğlu Fenerbahçe için gün sayıyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.

Haber Merkezi AA
Emre Belözoğu, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu 2015 yılında takımdan ayrılmış ve Başakşehir'e imza atmıştı.

Emre Belözoğu, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu 2015 yılında takımdan ayrılmış ve Başakşehir'e imza atmıştı.

38 yaşındaki Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferi, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanacak.

Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.

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