Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt: "Sarıldım ve üç kez kendisinden özür diledim"

Süper Lig'in 15. haftasında oynana MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Meler, "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Özür bile dilemedi" ifadelerini kullanmıştı.
Halil Umut Meler'in bu açıklamalarına MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yanıt verdi. Haber Global'e konuşan Belözoğlu, Meler'den özür dilediğini ve kendisini aradığını söyledi. Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana ‘Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz. Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım.”