Engin Baytar'dan dikkat çeken Şenol Güneş itirafı

Kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Engin Baytar, Youtube kanalı KonumuzNeTv'ye dikkati çeken bir itirafta bulundu.Trabzonspor forması giydiği dönemde Eskişehirspor'la oynanan maçın 90. dakikasında Şenol Güneş'in kendisini oyundan aldığını anlatan Baytar, "Oyundan çıkarken Şenol Güneş'e söylenmemesi gereken sözler söyledim. Şenol Hoca da ertesi gün küfür videosunu önüme koydu. Bende inkar edip 'Size değil kendime küfür ettim' dedim" ifadelerini kullandı.
- Engin Baytar, 2009 yazında transfer dolduğu Trabzonspor'da çıktığı 51 maçta 5 gol atarken 12 de asist kaydetmişti.
Engin BAYTAR :
Trabzonspor- Eskişehirspor maçında oyundan çıkarken Şenol Güneş'e küfürler ettim. Şenol hoca da ertesi gün küfür videsounu önüme koydu. Bende inkar edip size değil kendime küfür ettim dedim. pic.twitter.com/Lw71xY77OM
Engin BAYTAR :
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