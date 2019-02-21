SÜPER LİG

Engin Baytar'dan dikkat çeken Şenol Güneş itirafı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Engin Baytar, teknik direktör Şenol Güneş'le olan çarpıcı bir anısını paylaştı. Bordo-mavili formayı giydiği dönemde oyundan çıkarken Güneş'e söylenmemesi gereken sözler sarf ettiğini ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, "Şenol Hoca küfür videosunu önüme koydu. Ben de inkar ettim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş ile Engin Baytar.

Şenol Güneş ile Engin Baytar.

Kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Engin Baytar, Youtube kanalı KonumuzNeTv'ye dikkati çeken bir itirafta bulundu.

Trabzonspor forması giydiği dönemde Eskişehirspor'la oynanan maçın 90. dakikasında Şenol Güneş'in kendisini oyundan aldığını anlatan Baytar, "Oyundan çıkarken Şenol Güneş'e söylenmemesi gereken sözler söyledim. Şenol Hoca da ertesi gün küfür videosunu önüme koydu. Bende inkar edip 'Size değil kendime küfür ettim' dedim" ifadelerini kullandı.
  • Engin Baytar, 2009 yazında transfer dolduğu Trabzonspor'da çıktığı 51 maçta 5 gol atarken 12 de asist kaydetmişti.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.