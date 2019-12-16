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Erdal Torunoğulları: Hasic için görüşmelerimiz devam ediyor

Beşiktaş’ta devre arasında kadroya dahil edilmesi beklenen Ajdin Hasic’in sözleşmesinde yer alan 2 milyon euroluk madde belirsizlik oluşturdu. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, "Biz Hasic'i istiyoruz ancak bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi İHA, DHA
Hasic, imza atamamasına rağmen Beşiktaş'ın çalışmalarında yer alıyor.

Hasic, imza atamamasına rağmen Beşiktaş'ın çalışmalarında yer alıyor.

Beşiktaş’ta sezon başından bu yana hazırlık kamplarında yer alan ve 18 yaşını 7 Ekim’de doldurduğu için kadroya dahil edilmeyen Ajdin Hasic’le ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün bir önceki yönetiminin imzaladığı sözleşmede bu futbolcuya 2 milyon euro imza parası ödenmesi kararlaştırılırken, yeni yönetim bu meblağı aşağıya çekmek istiyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları bu futbolcunun kadroya dahil edilmesi için gereken çalışmanın yapılacağını belirtirken, miktarı da aşağıya çekmek istediklerini söyledi.

"Görüşmelerimiz devam ediyor"

Torunoğlları, "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış. Biz Hasic'i istiyoruz ancak bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir de şu var; devre arasında 14 yabancıdan bir kontenjan boşaltırsak, bu hakkımızı santrfor transferinden yana kullanmak önceliğimiz olur. Bu yüzden Hasic konusu henüz tam bir netliğe ulaşmış değil" diye konuştu.


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